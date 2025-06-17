Dell Tech World 2025: Всё о корпоративном искусственном интеллекте

Если прошлогодняя конференция Dell Tech World, проходившая под лозунгом «AI Edition», заявила о том, что искусственный интеллект становится будущим развития Dell Technologies, то на мероприятии 2025 года основное внимание уделялось тому, как корпоративные заказчики используют искусственный интеллект с помощью решений Dell. Наряду с конкретными примерами использования, компания также рассказала об аппаратном обеспечении, которое послужит цели воплощения этих вариантов использования в жизнь, включая новый набор Dell AI Factory, а также оптимизированных для работы с искусственным интеллектом инфраструктурных продуктов, созданных в партнерстве с NVIDIA. Все было сосредоточено на доказательстве того, что искусственный интеллект является технологией, имеющей ключевое значение для бизнеса любого размера. Иными словами, как выразился Майкл Делл в приветственной речи к участникам конференции: «ИИ — это электричество, Dell — это сеть. В контексте Dell AI Factory речь идет не только о технологиях — речь идет о переосмыслении того, как предприятия создают и получают ценность».

Вместе с генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом, который виртуально присоединился к конференции, они рассказали о преимуществах Dell и NVIDIA как основы инфраструктуры искусственного интеллекта, отметив, что аппаратный пакет Dell AI Factory, включающий устройства от клиентских ноутбуков и настольных компьютеров до новых серверов PowerEdge, коммутаторов, хранилищ и других аппаратных компонентов, предлагает настраиваемый набор оптимизированного оборудования и вспомогательного программного обеспечения для бизнеса любого размера в эпоху искусственного интеллекта.

«Мы очень рады тому, как развивается рынок искусственного интеллекта, и готовы к реальному прорыву в этой сфере, — отметил в своем выступлении старший вице-президента группы инфраструктурных решений по маркетингу Dell Technologies Сэм Грокотт (Sam Grocott). — В прошлом году мы представили Dell AI Factory, и в течение последнего года в рамках этого набора появилось более чем 200 новых продуктов и инноваций. Также мы развернули более 3000 Dell AI Factory на многих предприятиях. Подход Dell AI Factory побуждает пользователей размещать рабочие нагрузки искусственного интеллекта в локальной среде, поэтому может быть на 62% более рентабельным для вывода больших языковых моделей, чем в публичном облаке. Также он помогает организациям безопасно и легко развертывать корпоративные решения. Кроме того, что мы разворачиваем Dell AI Factory в среде наших традиционных технологических клиентов, мы также видим прекрасные примеры развертывания этого инструмента в розничной торговле, финансовой сфере, здравоохранении и государственном секторе.

Примечательно, что участие в работе Dell Tech World 2025 приняли партнеры и заказчики одного из крупнейших IT-дистрибьюторов на рынке Азербайджана — Gulfstream Distribution, и это, безусловно, послужит стимулом для внедрения самых передовых технологий, разработанных для работы с искусственным интеллектом в корпоративном и государственном сегментах нашей страны.

Чтобы удовлетворить спрос на новые устройства и возможности искусственного интеллекта, Dell Technologies представила новые компьютеры с искусственным интеллектом. Лидерами в этой области стали линейки настольных компьютеров и ноутбуков Dell Pro Max, которые базируются на высокопроизводительных чипах NVIDIA GB10 и GB300 для повышенных рабочих нагрузок при работе с искусственным интеллектом. Также был продемонстрирован ноутбук Dell Pro Max Plus, оснащенный нейронным сопроцессором Qualcomm Cloud AI 100, позволяющим локально запускать большие языковые модели, содержащие до 109 млрд. параметров. Это первый в отрасли дискретный NPU корпоративного класса, представленный в мобильном форм-факторе. Кроме того, на Dell Tech World 2025 компания показала новейшие серверы Dell PowerEdge XE9780 и XE9780L, которые выпускаются как с воздушным, так и с жидкостным охлаждением и могут базироваться на архитектуре из графических процессоров AMD Instinct MI350 Series или NVIDIA GB300. А расширение портфеля сетевых устройств Dell Technologies включает коммутаторы Ethernet Dell PowerSwitch SN5600 и SN2201, являющиеся частью сетевой платформы NVIDIA Spectrum-X Ethernet, а также коммутаторы NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand. Эти коммутаторы разработаны для высокоплотных операций с низкой задержкой и поддерживаются службами Dell ProSupport и Deployment Services.

Майкл Делл назвал эти продукты «инфраструктурной основой» предприятий, поскольку они создают искусственный интеллект с помощью собственных данных. «Dell — это инфраструктура, основа, позволяющая предприятиям думать быстрее, действовать умнее и мечтать о большем. Клиенты Dell хотят использовать искусственный интеллект для данных, а не данные для искусственного интеллекта», — сказал Майкл Делл, подчеркнув, что предприятия могут найти преимущества в использовании своих ценных данных и поддержки инфраструктуры внутри компании, а не в доступе к данным через сторонних поставщиков облачных услуг.

Инновации в охлаждении в эпоху искусственного интеллекта являются основным направлением деятельности многих производителей, и Dell Technologies не стала исключением. На Dell Tech World 2025 компания представила свой PowerCool Enclosed Rear Door Heat Exchanger, который может сократить затраты на охлаждение центров обработки данных до 60%. Поддерживая до 80 кВт воздушного охлаждения на стойку, данное решение обеспечивает до 16% большую плотность вычислений без увеличения энергопотребления. В области программного обеспечения было объявлено о запуске Project Lightning, которую компания описывает как самую быструю в мире параллельную файловую систему, обеспечивающую вдвое большую пропускную способность по сравнению с конкурирующими решениями. А представленные усовершенствования в решениях Dell Data Lakehouse и ObjectScale направлены на оптимизацию рабочих процессов для высокопроизводительных задач, таких как семантический поиск и рекомендательные системы на базе искусственного интеллекта.

«Это был год непрерывных инноваций для предприятий, и мы не замедляемся, — сказал операционный содиректор Dell Technologies Джефф Кларк (Jeff Clarke). — Наши последние достижения в области искусственного интеллекта — от революционных компьютеров до передовых решений для центров обработки данных – разработаны с целью помочь организациям любого размера беспрепятственно внедрять искусственный интеллект, получать более быстрые аналитические данные, повышать эффективность и ускорять свои результаты».