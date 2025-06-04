Один клик до офиса: как меняется привычная работа

30 мая в Баку состоялся митап Citrix Connect, организованный IT-компаниями DeoniX и Gulfstream Distribution. Эксперты из Азербайджана, Израиля и Казахстана обсудили современные технологии для корпоративного и госсектора, перспективы цифровизации и пути повышения эффективности работы организации.

Ключевой темой форума стал цифровой офис — виртуальное рабочее пространство, где все функции сотрудника доступны через защищённые сервисы и цифровые приложения. Такой формат позволяет не только обеспечить гибкость в работе, но и сократить издержки на инфраструктуру. Центральное внимание участники уделили решениям Citrix — мирового лидера по организации безопасных и масштабируемых цифровых рабочих мест.

Мастер-дистрибьютором решений Citrix и NetScaler на территории Центральной Азии, Кавказа, Украины и Молдовы является компания DeoniX. Генеральный директор DeoniX Канат Абиров подчеркнул важность цифрового офиса для организаций: «Это основа устойчивости и гибкости как для госструктур, так и для бизнеса. Цифровой офис обеспечивает эффективную работу в любом формате, соответствуя высоким требованиям по безопасности и масштабируемости».

В рамках форума были представлены реальные кейсы. Например, одна крупная компания со штатом более 9 000 сотрудников обеспечила бесперебойную работу благодаря переходу на цифровой офис. Даже при сбое оборудования сотрудники могут продолжить работу с любого другого устройства, а для поддержки всей инфраструктуры виртуальных рабочих мест достаточно одного IT-специалиста. Обновления и установка ПО происходят централизованно, без физического доступа к каждому компьютеру. Особенно это актуально для точек, локально отдаленных от центрального аппарата.

Артем Исаев, технический менеджер DeoniX по направлению Citrix, выделил четыре ключевых преимущества цифрового офиса:

Повышение информационной безопасности (все хранится в центре обработки данных, а не на локальных устройствах — риск утечки корпоративной или государственной тайны существенно сокращается);

Централизованное управление устройствами и программами позволяет стандартизировать все рабочие места и сократить время на их обслуживание;

Удобный доступ к рабочему месту для любых типов пользователей;

Ускорение обслуживания клиентов и снижение нагрузки на IT-бюджет.

CEO Citrix Israel Томер Перри поделился опытом Израиля, где цифровые офисы уже внедрены в ряде государственных структур:

В системе здравоохранения — более 50 000 пользователей, работающих с данными пациентов в режиме реального времени;

В управлении государственных доходов — безопасное хранение и обработка финансовых данных, а также распределение нагрузки на сайт в периоды пиковой загруженности, например, во время сдачи налоговых отчетов;

В правоохранительных органах — патрульные получают оперативный доступ к информации прямо из служебных автомобилей.

Во всех случаях обеспечена максимальная защищенность данных граждан, т.к. при взаимодействии данные не сохраняются на конечных устройствах (флэш-носитель, телефон, невозможно сделать снимок экрана и т.п.)

Официальный дистрибьютор Citrix в Азербайджане – Gulfstream Distribution LLC.

Итоги форума подтвердили: цифровизация — это уже не модный тренд, а насущная необходимость. Повышение эффективности, снижение издержек и обеспечение информационной безопасности — ключевые задачи, которые цифровой офис помогает решать уже сегодня. Вопрос теперь лишь в скорости и масштабах внедрения.