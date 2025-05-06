YouTube начал тестирование видеообзоров на основе ИИ

Компания Google проводит тестирование создания видеообзоров на YouTube с помощью искусственного интеллекта. Новая функция будет «создавать» шортсы на основе поисковых запросов пользователей. Они будут компилироваться на основе уже опубликованного в интернете авторского контента.

Видеообзоры на основе ИИ будут отображаться в формате «карусели». Новая функция будет доступна только для определенных типов поиска и пока в тестовом режиме. Сообщается, что изначально инструмент на основе искусственного интеллекта был разработан для поиска, связанного с покупками и путешествиями.

Пока что Google тестирует видеоверсию обзоров на основе ИИ для небольшого числа подписчиков YouTube Premium в США по ограниченному числу англоязычных поисковых запросов. Пользователи в тестовой группе смогут оставлять отзывы о клипах, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Google Search уже предлагает похожую функцию, которая показывает видео YouTube с временной меткой в результатах поиска, начиная с точного момента, соответствующего запросу пользователя.

Пока неизвестно, насколько качественными будут подобные обзоры, и как отреагируют авторы оригинальных роликов, моменты из которых будут использоваться в ИИ-обзорах.