QNAP объявляет о сотрудничестве с VCA Technology для запуска экономичного и универсального решения для интеллектуального видеонаблюдения на основе ИИ

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, объявила о партнерстве с VCA Technology, для запуска нового решения в сфере интеллектуального видеонаблюдения на основе искусственного интеллекта. Лидирующая на рынке технология хранения данных видеонаблюдения QNAP в сочетании с возможностями анализа на базе искусственного интеллекта от VCA предоставляет компаниям эффективную, стабильную и экономичную систему интеллектуального видеонаблюдения.

Основанная в 2000 году, компания VCA Technology имеет головной офис в Великобритании и филиалы в Турции, Таиланде, Южной Корее и Тайване. Изначально сосредоточившись на производстве оборудования для камер и промышленных серверов, в 2009 году компания VCA расширила свою деятельность на анализ изображений и разработала программное обеспечение для анализа изображений на основе ИИ для приложений в области бизнес-аналитики, общественной безопасности и транспорта. VCA успешно продала более 3,5 млн. лицензий на программное обеспечение и предоставляет комплексную платформу анализа изображений на основе ИИ, интегрирующую метаданные для помощи пользователям в точном определении событий, проведении быстрого поиска и оптимизации управления большими данными.

Новое решение не только эффективно обрабатывает большие объемы данных видеонаблюдения с помощью интегрированных функций хранения и управления QNAP, но и повышает точность анализа событий и эффективность реагирования с помощью технологии искусственного интеллекта. От базового распознавания объектов (например, человеческих фигур, транспортных средств и рюкзаков) до распознавания поведения посредством анализа магистральных сетей — это решение переопределяет тренды глобального рынка интеллектуального видеонаблюдения благодаря быстрому развертыванию и экономической эффективности.

Экономически эффективное обновление интеллектуального видеонаблюдения с быстрой реализацией

Решение для интеллектуального видеонаблюдения на основе искусственного интеллекта, разработанное QNAP и VCA, призвано снизить стоимость модернизации видеонаблюдения для предприятий. Развернув VCA AI Bridge, пользователи могут внедрить интеллектуальное видеонаблюдение на основе ИИ, не заменяя существующие IP-камеры на камеры с ИИ, что позволяет сэкономить высокие затраты на замену оборудования, снизить барьеры для модернизации для предприятий и ускорить внедрение ИИ.

VCA AI Bridge поддерживает одновременный анализ до 12 каналов и интегрирует более 10 ИИ-движков и более 20 логических правил, предлагая гибкие решения для различных сценариев применения, включая здания, магазины, торговые центры, парковки, мониторинг дорог, аэропорты, автостанции, школы и т.д.

«С ростом глобальных потребностей в видеонаблюдении и быстрым развитием технологий искусственного интеллекта мы считаем, что рынку нужны интеллектуальные решения для видеонаблюдения, которые сочетают в себе эффективность, гибкость и экономичность. Мы рады сотрудничать с VCA, чтобы представить более гибкое решение для интеллектуального видеонаблюдения на основе ИИ, которое обеспечивает доступный, эффективный и стабильный опыт видеонаблюдения для клиентов из разных отраслей и еще больше стимулирует интеллектуальную трансформацию рынка видеонаблюдения», — отметил руководитель подразделения интеллектуальных видеопродуктов QNAP Сонг Ченг-Хан (Song Cheng-Han).

Менеджер по развитию бизнеса VCA в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ханс Чен добавил: «Спрос на видеонаблюдение на основе ИИ быстро растет, поэтому отрасли ищут решения, которые не только соответствуют высокоточному анализу, но и быстро интегрируются с существующими инфраструктурами. Сотрудничество между VCA и QNAP удовлетворяет этот рыночный спрос. Наша технология на базе ИИ значительно повышает эффективность интеллектуального видеонаблюдения, в то время как мощная аппаратная и программная платформа QNAP обеспечивает надежную и гибкую поддержку этих технологий».

Интеграция QNAP Surveillance NAS и программного обеспечения QVR и создание комплексного решения для видеонаблюдения

Технология анализа VCA на базе искусственного интеллекта в сочетании с QNAP Surveillance NAS и системой управления видеонаблюдением QVR Pro еще больше повышает эффективность управления интеллектуальным видеонаблюдением и безопасность данных:

Уведомления о тревогах и местоположении событий в реальном времени. С интерфейсом управления QNAP QVR Pro аномальные события можно локализовать в реальном времени с помощью звуков тревоги, оповещений в красном поле и электронной карты. Он поддерживает SMS, веб-уведомления и оповещения по электронной почте, что позволяет пользователям быстро понять ситуацию. Эффективные и стабильные решения для хранения данных. QNAP Surveillance NAS предлагает защиту данных RAID и функциональность расширения JBOD, подходящую для долгосрочного хранения записей, с функциями резервного копирования и восстановления в реальном времени для обеспечения безопасности видеофайлов. Централизованное управление несколькими серверами. QNAP QVR Center поддерживает централизованное управление до 256 серверами видеонаблюдения QVR Pro, предлагая уведомления о событиях в реальном времени и возможности записи при отказе, что еще больше обеспечивает стабильную работу систем видеонаблюдения.

Решение QNAP и VCA подходит для различных сценариев, включая розничную торговлю, производство, логистические центры, интеллектуальные сообщества и общественные пространства. Благодаря экономически эффективным интеллектуальным обновлениям оно удовлетворяет все более разнообразные потребности в наблюдении современных предприятий.

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