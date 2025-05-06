ASUS TUF Gaming T500 — компактный игровой ПК сочетает в себе мобильный процессор Intel и десктопную видеокарту Nvidia

Компания ASUS выпустила TUF Gaming T500 — один из самых необычных настольных игровых ПК на рынке. Вместо того, чтобы использовать стандартную материнскую плату с процессором для настольных компьютеров, производитель выбрал плату с распаянным мобильным Intel Core и десктопной видеокартой Nvidia, которую при желании можно заменить.

В максимальной конфигурации это 10-ядерный процессор Intel Core i7-13620H без возможности апгрейда. Аналогичная ситуация с оперативной памятью — используются модули SO-DIMM, как в ноутбуках. Даже система охлаждения процессора — кастомная, заменить ее без замены всей платы невозможно.

Максимальная конфигурация предлагает десктопную видеокарту Nvidia GeForce RTX 5060 Ti с 16 Gb видеопамяти и поддержкой DLSS 4. Объем оперативной памяти DDR5 SO-DIMM составляет до 64 Gb, емкость накопителя — до 2 Tb. Мощность блока питания составляет 500 Вт.

Набор интерфейсов включает два разъема HDMI, четыре DisplayPort, четыре USB Type-A сзади и два спереди, а также USB Type-C, Ethernet, разъемы для наушников и микрофона (спереди и сзади) и модуль беспроводной связи Wi-Fi 6. Компьютер весит 6 кг, а его габариты составляют 15,5 × 29,6 × 34,7 см. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту MIL-STD-810H.

Цена на ASUS TUF Gaming T500 начинается от $1299.