Xiaomi выпустила безрамочные QLED-телевизоры серии TV F Pro (2026)

Компания Xiaomi начала продажи новой серии телевизоров TV F Pro (2026) на рынке Европы. Линейка включает модели с диагоналями от 43 до 75 дюймов, каждая из которых оснащена QLED-экраном с разрешением 4K (3840×2160 пикселей) и частотой обновления 60 Hz (1920×1080 @ 120 Hz в игровом режиме). Цветовой охват составляет 94% DCI-P3, заявлена поддержка HDR10+, HLG и технологии MEMC, предназначенной для сглаживания движения в динамичных сценах. Есть режим Filmmaker Mode, который отключает все программные улучшения изображения, чтобы зритель мог увидеть фильм так, как его задумывал режиссер.

TV F Pro (2026) имеют безрамочный дизайн и работают под управлением Fire TV — операционной системы, позволяющей быстро запускать стриминговые приложения и пользоваться голосовыми помощниками. Телевизоры работают на производительном 4-ядерном процессоре (Cortex-A55) с оперативной памятью 2 Gb и 32 Gb встроенной памяти. За звук отвечает пара динамиков на 10 Вт каждый с поддержкой Dolby Audio, DTS Virtual:X и DTS:X. Транслировать изображение можно с помощью Apple AirPlay и Miracast, а по кабелю — через HDMI. Среди интерфейсов доступны Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi, а также стандартные порты HDMI (с поддержкой eARC и ALLM), USB 2.0 и Ethernet. Поддерживается управление с помощью голосового ассистента Alexa и Bluetooth-пульта.

Цены на Xiaomi TV F Pro (2026): 43″ — €379, 50″ — €469, 55″ — €569, 65″ — €769, 75″ — €999.