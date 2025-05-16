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17 мая, 2025
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OpenAI добавила ИИ-модель GPT-4.1 в ChatGPT

GPT-4.1

Компания OpenAI объявила о запуске ИИ-моделей GPT-4.1 и GPT-4.1 mini в ChatGPT, об этом сообщается в соцсети X. По словам компании, модель GPT-4.1 отличается повышенной скоростью работы и превосходит GPT-4o в задачах кодирования и следования инструкциям. Модель уже доступна подписчикам ChatGPT Plus, Pro и Team. GPT-4.1 mini бесплатна для всех пользователей, она заменяет устаревшую 4o-mini.

Модели GPT-4.1 и GPT-4.1 mini были представлены в апреле 2025 года, но тогда они были доступны только разработчикам через API. Запуск вызвал критику со стороны исследовательского сообщества, так как OpenAI не опубликовала отчет о безопасности новых моделей. В связи с этим, компания запустила ресурс Safety Evaluations Hub для публикации результатов внутренних тестов безопасности моделей, реагируя на критику о недостаточной прозрачности.

Обновление GPT-4.1 происходит на фоне большого роста интереса к инструментам ИИ для программирования. По сообщениям отраслевых СМИ, OpenAI близка к завершению сделки по покупке компании-разработчика ИИ-редактора кода Windsurf за $3 млрд.

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