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17 мая, 2025
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12 студентов Университета ADA пройдут стажировку в Azercell

Azercell

В рамках своей приверженности устойчивому развитию человеческого капитала, компания Azercell организовала серию семинаров и интерактивных сессий для студентов в рамках «Недели карьеры 2025» («Employability Week 2025»), проведённой Университетом АDА.

По итогам программы 12 студентов Университета АDА, успешно прошедших этап оценки знаний и навыков, получили право на участие в летней стажировке Azercell. В течение трех месяцев студенты будут работать в различных департаментах компании, что даст им возможность приобрести практический опыт, развить профессиональные навыки и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Программа стажировок Azercell направлена на раскрытие потенциала молодежи и формирование будущих квалифицированных специалистов.

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