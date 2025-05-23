Вышла новая версия smart-часов Xiaomi Watch S4

Smart-часы Xiaomi Watch S4, представленные в конце прошлого года, получили новую версию. Модель под длинным названием Xiaomi Watch S4 eSIM 15th Anniversary Edition получила фирменный процессор XRing T1 с интегрированным 4G-модемом и поддержкой eSIM. Xiaomi заявила, что качество работы в мобильной сети улучшилось на 35%. Чип поддерживает видеокодек и позволяет удаленно управлять камерой на смартфоне с трансляцией изображения в режиме реального времени. Также можно устанавливать видео в качестве заставки.

При использовании eSIM часы могут работать на одном заряде до 9 дней, вариант с Bluetooth может обходиться без подзарядки до 15 дней. Также часы получили обновленный внешний вид с карбоновым безелем. В остальном изменений нет.

Обновленная версия Xiaomi Watch S4 уже доступна в Китае по цене $180.