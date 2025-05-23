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23 мая, 2025
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Анонсирована сюжетная CRPG Warhammer 40,000: Dark Heresy

Warhammer 40.000

Студия Owlcat Games анонсировала Warhammer 40,000: Dark Heresy — мрачную сюжетную CRPG, в которой игроки станут аколитами Инквизиции, расследующими ересь в секторе Каликсис.

«Вы — инквизитор, а ваша основная цель: защитить Империум любыми необходимыми средствами. Будь то от гнусных ксеносов, еретиков-предателей или ужасных мутантов. Станьте проводником воли Императора там, где надежды не было десятилетиями, исследуйте тайны сводящей с ума Тиран-Звезды и преодолейте самые ужасные испытания, которые готовит вам Ноктис Этерна», — из описания игры.

Игроки смогут допрашивать подозреваемых, собирать улики и раскрывать заговоры, погружаясь в мрачную бюрократию Инквизиции. В боях потребуется тщательное планирование: использовать слабости врагов, управлять моралью отряда и применять уникальные способности каждого спутника.

Страница Warhammer 40,000: Dark Heresy уже появилась в Steam. Игра скоро выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PS5, но точной даты релиза пока нет.

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