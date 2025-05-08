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9 мая, 2025
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В мобильном приложении Netflix появится лента с вертикальными видео с моментами из фильмов и сериалов

Netflix

Стриминговый сервис Netflix объявил о запуске новой функции в мобильном приложении, которая позволит пользователям просматривать вертикальные видео с ключевыми моментами из фильмов и сериалов платформы. Функцию начнут тестировать в приложении Netflix для Android и iOS «по всему миру в ближайшие недели».

Новая вкладка появится на главной странице приложения. Алгоритмы будут подбирать видео индивидуально для каждого зрителя, исходя из его предпочтений. Из ленты видеоматериалов зрители смогут мгновенно перейти к просмотру фильма или сериала, сохранить контент в избранное или поделиться понравившимся моментом с друзьями.

Вероятно, решение о внедрении данной функции связано с растущей популярностью платформ коротких форматов вроде TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts среди зрителей.

Кроме того, Netflix анонсировал несколько других нововведений, включая поиск на базе ИИ, обновление интерфейса домашней страницы на телевизорах и новые технологии рекомендаций в режиме реального времени.

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