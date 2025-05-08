Huawei представила ПК-версию HarmonyOS

Компания Huawei провела конференцию в Китае, в рамках которой официально представила версию операционной системы HarmonyOS для персональных компьютеров. Таким образом, HarmonyOS теперь охватывает все виды устройств, включая смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры, носимые гаджеты, автомобили и компьютеры.

Как и мобильная версия программной платформы, HarmonyOS для ПК разработана с нуля. HarmonyOS не базируется на Windows или Linux и использует ядро собственной разработки, движок Ark, архитектуру безопасности StarShield Security, ArkTS, ArkUI и инструменты разработки DevCo. Huawei подчеркивает, что графический движок Ark значительно улучшает визуальные эффекты и обеспечивает стабильную работу даже при одновременном открытии множества окон. Архитектура безопасности StarShield Security позволяет находить потерянные устройства с точностью до метра и удаленно стирать данные, даже если компьютер выключен.

Операционная система поддерживает более 2000 сторонних приложений и имеет 150 разработанных эксклюзивно под платформу. Она уже совместима с 1 000+ внешних устройств: клавиатур, манипуляторов и мониторов, также была добавлена поддержка сканеров, графических планшетов и принтеров.

Безопасность и конфиденциальность пользователей стали одной из основных тем презентации HarmonyOS. HarmonyOS для ПК поддерживает функцию аутентификации разработчика по реальному имени, проверку подписей в магазине приложений, строгие разрешения на запись экрана и создание скриншотов. Предусмотрен уровень повышенной приватности, при котором ОС отключает камеру, микрофон, а также блокирует доступ к данным о местоположении по всей системе. Реализована поддержка полнодискового шифрования — даже при извлечении накопителя из ПК и подключении его к другому устройству, хранящиеся на нем данные останутся недоступными до тех пор, пока пользователь не разблокирует экран устройства.

Для взаимодействия с документами разных типов предлагается использовать HarmonyOS Office, который обеспечивает бесшовную совместную работу на разных устройствах, единые учетные записи, синхронизацию между несколькими устройствами и доступ к функциям на базе искусственного интеллекта.

Первый компьютер с HarmonyOS будет представлен 19 мая. Пока что нет информации о доступности компьютеров с HarmonyOS для глобального рынка и будут ли систему использовать сторонние производители ПК.