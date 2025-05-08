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9 мая, 2025
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В Epic Games Store можно бесплатно забрать Touch Type Tale и Deadtime Defenders

Epic Games Store

Epic Games Store на этой неделе дарит своим пользователям две игры: Touch Type Tale и Deadtime Defenders. Акция завершится 15 мая в 19:00 по бакинскому времени.

Touch Type Tale — средневековая стратегия, особенность которой заключается в том, что управлять происходящим нужно, печатая определенные слова. Печатная машинка поможет создавать армии, строить деревни и побеждать злодеев.

Deadtime Defenders — это лутер-экшен с элементами RPG. По сюжету игры бойцы из «последней линии обороны человечества» пытаются избавиться от монстров. Также есть одиночная кампания с упором на повествование.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут две некие «тайные» игры.

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