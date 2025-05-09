Nutanix и Pure Storage объединяются, представляя новое интегрированное решение для критически важных рабочих нагрузок

Компании Nutanix и Pure Storage объявили о партнерстве, направленном на предоставление глубоко интегрированного решения, которое позволит клиентам легко развертывать и управлять виртуальными рабочими нагрузками в масштабируемой современной инфраструктуре.
Это интегрированное решение появляется в решающий момент для клиентов, поскольку развитие рынок виртуализации продолжает стремительно развиваться. IТ-руководители сосредоточены на том, чтобы помочь своим организациям идти в ногу с быстро меняющимся технологическим ландшафтом, одновременно внедряя более высокую операционную эффективность. Gartner прогнозирует, что к 2028 году проблемы со стоимостью заставят 70% корпоративных клиентов VMware перенести 50% своих виртуальных рабочих нагрузок на другие решения».
Благодаря этому сотрудничеству решение Nutanix Cloud Infrastructure, работающее на базе гипервизора Nutanix AHV вместе с виртуальными сетями и безопасностью Nutanix Flow, будет интегрироваться с Pure Storage FlashArray через NVMe/TCP, чтобы предоставить клиентам уникальный дизайн для рабочих нагрузок с высокими требованиями к данным, включая искусственный интеллект.
«Это новое решение поможет Nutanix и Pure Storage охватить больше клиентов вместе и помочь им лучше управлять и модернизировать свои критически важные приложения, — сказал Таркан Манер (Tarkan Maner), коммерческий директор Nutanix. — Наше интегрированное решение идеально подойдет для компаний с богатыми средами хранилищ, которые ищут варианты модернизации».
Основные преимущества совместного решения:
- Масштабируемая, современная инфраструктура. Это партнерство предоставит клиентам доступ к высокопроизводительной, гибкой и эффективной полнофункциональной инфраструктуре для поддержки их самых важных для бизнеса рабочих нагрузок за счет простоты и гибкости Nutanix Cloud Infrastructure для виртуальных вычислений, а также согласованности, масштабируемости и плотности производительности флэш-систем Pure Storage.
- Встроенная киберустойчивость. Клиенты смогут укрепить свою сквозную киберустойчивость, используя собственные возможности Nutanix, такие как микросегментация Flow и оркестровка аварийного восстановления, а также возможности Pure Storage FlashArray, такие как шифрование данных в состоянии покоя и SafeMode.
- Свобода выбора. Клиенты хотят гибкости и контроля над своими критически важными средами. Сочетание Nutanix и Pure Storage предложит устойчивую и простую в использовании альтернативу существующим рыночным вариантам.
«С более чем 13 500 клиентами по всему миру я слышу больше, чем когда-либо, что организации всех форм и размеров испытывают растущую потребность в эффективных, гибких и высокопроизводительных решениях, которые также могут масштабироваться для поддержки их самых важных приложений с интенсивным использованием данных, — сказал Мачей Кранц (Maciej Kranz), генеральный директор по корпоративным вопросам в Pure Storage. — Nutanix и Pure Storage известны тем, что расширяют границы традиционной инфраструктуры, стимулируют инновации и обеспечивают непревзойденную гибкость. Благодаря этому простому в управлении решению наши общие клиенты получат мощь виртуальной инфраструктуры, которая действительно создана для изменений».