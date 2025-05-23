SteamOS теперь можно установить на другие портативные устройства

Разработчики Valve выпустили первую стабильную сборку операционной системы SteamOS 3.7. Версия 3.7.8 доступна для установки всем владельцам Steam Deck и других поддерживаемых устройств. Главное изменение — поддержка сторонних портативных устройств.
Другие изменения:
- Официальная поддержка Lenovo Legion Go S;
- Улучшенная поддержка других портативных устройств на базе AMD, таких как Asus ROG Ally и оригинальный Legion Go;
- Обновленная базовая система Arch Linux, ядро Linux, графическая подсистема Mesa и среда рабочего стола Plasma;
- Поддержка ограничения частоты кадров для встроенных и внешних дисплеев с VRR;
- Исправление сбоя, возникавшего при отсутствии подключенных дисплеев;
- Отображение уровня заряда батареи для поддерживаемых Bluetooth-устройств;
- Функция ограничения уровня питания заряда АКБ в настройках питания.
Система SteamOS 3.7.8 доступна для установки на устройства через образ восстановления, а инструкцию можно посмотреть на сайте Valve.