SteamOS теперь можно установить на другие портативные устройства

Разработчики Valve выпустили первую стабильную сборку операционной системы SteamOS 3.7. Версия 3.7.8 доступна для установки всем владельцам Steam Deck и других поддерживаемых устройств. Главное изменение — поддержка сторонних портативных устройств.

Другие изменения:

Официальная поддержка Lenovo Legion Go S;

Улучшенная поддержка других портативных устройств на базе AMD, таких как Asus ROG Ally и оригинальный Legion Go;

Обновленная базовая система Arch Linux, ядро Linux, графическая подсистема Mesa и среда рабочего стола Plasma;

Поддержка ограничения частоты кадров для встроенных и внешних дисплеев с VRR;

Исправление сбоя, возникавшего при отсутствии подключенных дисплеев;

Отображение уровня заряда батареи для поддерживаемых Bluetooth-устройств;

Функция ограничения уровня питания заряда АКБ в настройках питания.

Система SteamOS 3.7.8 доступна для установки на устройства через образ восстановления, а инструкцию можно посмотреть на сайте Valve.