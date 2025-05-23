Представители Азербайджана приняли участие в Huawei Tech Carnival в Ташкенте

С 19 по 20 мая в Ташкенте прошло масштабное региональное мероприятие Huawei Tech Carnival & Partner Summit 2025 для стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Мероприятие под общей темой «Ускорение интеллектуального мира» впервые прошло в Узбекистане при поддержке Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан, объединив более 1500 лидеров отрасли, представителей государственного сектора и экспертов в области технологий с целью изучения возможностей интеллектуальных технологий в цифровой трансформации региона. Участие в работе конференции также приняла азербайджанская делегация, состоящая из партнеров одного из лидирующих Value Added IT-дистрибьюторов Азербайджана компании Gulfstream Distribution.

Перед гостями выступили Министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов и Старший вице-президент Huawei и Президент Huawei в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии Филипп Ган, которые отметили успехи стран региона в области цифровой трансформации. Филипп Ган отметил, что для закрепления успеха необходимы пять ключевых элементов: связь, вычисления, облачные платформы, как основа цифровой инфраструктуры, а также зеленое развитие и создание процветающей экосистемы.

С примерами того, как эти элементы применяются нашими странами, демонстрировалось на более чем 50 выставочных площадках мероприятия Tech Carnival. Участники мероприятия смогли увидеть, как взаимодействуют сети на базе ИИ, облачные архитектуры нового поколения, оптические технологии, интеллектуальные системы хранения данных, создавая комплексные цифровые решения. Представленные примеры показывают, как организации могут использовать преобразующую силу ИИ, сохраняя устойчивость и эффективность.

«Построить интеллектуальный мир невозможно в одиночку. Сегодняшнее мероприятие посвящено нашей экосистеме из более 3700 региональных партнеров, которые совместно создают решения, отвечающие реальным потребностям рынка», — отметил заслуги партнеров Президент подразделения Huawei Enterprise Business в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии Дерек Хао.

Делегация из Азербайджана также приняла участие в работе партнерского саммита Huawei Partner Summit, проходившего параллельно с выставкой, где были представлены новые форматы сотрудничества и отмечен вклад выдающихся партнеров в цифровое развитие региона.

Следует отметить, что инвестиции Huawei в страны региона выходят за рамки технологических демонстраций. Компания открыла ИКТ Академии на базе местных университетов по всему региону, ежегодно предоставляя возможности обучения тысячам специалистов. Благодаря инициативам, таким как «T.H.E Gold Talent Program» Huawei планирует подготовить один миллион цифровых специалистов в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии в ближайшие годы.