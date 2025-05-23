Asus представил скоростной игровой роутер ROG Rapture с встроенным нейрочипом

Компания Asus на Computex 2025 представила флагманский игровой роутер ROG Rapture GT-BE19000AI со встроенным нейропроцессором (NPU) для ускорения обработки задач и снижения нагрузки на центральный процессор. Используется архитектура Tri-Core для повышения производительности сети и одновременного снижения энергопотребления.

Asus ROG Rapture GT-BE19000AI построен на базе архитектуры, объединяющей CPU, NPU и MCU (микроконтроллер), и представляет собой усовершенствованную версию ROG Rapture GT-BE19000. По заявлению компании, в режиме ожидания задачи перераспределяются на MCU, благодаря чему энергопотребление роутера снижается в среднем на 46%.

Поддерживается беспроводная передача данных с суммарной скоростью до 19 Гбит/с при использовании всех каналов вместе (2,4 + 5 + 6 GHz). Есть семь портов Ethernet: два на 10 Гбит/с, четыре на 2,5 Гбит/с и один на 1 Гбит/с., обеспечивающие в сумме до 31 Гбит/с проводной пропускной способности.

Для уменьшения задержки в играх предусмотрены технологии Adaptive QoS 2.0 и ROG AI Game Booster, сокращающие пинг в поддерживаемых тайтлах (около 3000 наименований) до 34%. Также доступны полезные инструменты, такие как блокировка рекламы и трекеров, анализ трафика и маршрутов (Network Insight), а также сканирование радиочастот (RF Scanner).

Asus ROG Rapture GT-BE19000AI поступит в продажу в течение этого года. Точная дата и цена пока не объявлены.