Состоялся релиз кооперативной экшен-RPG Elden Ring Nightreign

Студия FromSoftware выпустила Elden Ring Nightreign — экшен-RPG с элементами rogue-like и кооперативным режимом. Игра вышла на всех платформах — на PC, PlayStation и Xbox.

В сравнении с оригинальной Elden Ring, Nightrein вышла значительно более динамичной — например, есть бег по стенам и перемещение с помощью спектральных ястребов.

Действие игры разворачивается в процедурно генерируемом мире Лимвельда, альтернативной версии Лимгрейва. Игрокам необходимо выжить в течение трех игровых суток в постоянно меняющемся мире, сражаясь с монстрами и прокачивая персонажа. Каждые сутки завершаются битвой с боссом, а финальный день — сражением с одним из могущественных владык Ночи.

Игрокам доступно восемь персонажей с уникальными способностями и приемами. Elden Ring Nightreign ориентирована на кооперативное прохождение в группе из трех человек — для этого есть встроенный поиск игроков. В Nightrein можно играть и в одиночку, но, как говорят обозреватели, это значительно сложнее.

Средняя оценка Elden Ring Nightreign на Metacritic составила 77 баллов из 100, а на OpenCritic — 80 из 100.