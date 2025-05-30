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31 мая, 2025
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Состоялся релиз кооперативной экшен-RPG Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign

Студия FromSoftware выпустила Elden Ring Nightreign — экшен-RPG с элементами rogue-like и кооперативным режимом. Игра вышла на всех платформах — на PC, PlayStation и Xbox.

В сравнении с оригинальной Elden Ring, Nightrein вышла значительно более динамичной — например, есть бег по стенам и перемещение с помощью спектральных ястребов.

Действие игры разворачивается в процедурно генерируемом мире Лимвельда, альтернативной версии Лимгрейва. Игрокам необходимо выжить в течение трех игровых суток в постоянно меняющемся мире, сражаясь с монстрами и прокачивая персонажа. Каждые сутки завершаются битвой с боссом, а финальный день — сражением с одним из могущественных владык Ночи.

Игрокам доступно восемь персонажей с уникальными способностями и приемами. Elden Ring Nightreign ориентирована на кооперативное прохождение в группе из трех человек — для этого есть встроенный поиск игроков. В Nightrein можно играть и в одиночку, но, как говорят обозреватели, это значительно сложнее.

Средняя оценка Elden Ring Nightreign на Metacritic составила 77 баллов из 100, а на OpenCritic — 80 из 100.

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