Компания IBM и группа компаний МУК познакомили партнеров с актуальными решениями вендора

27 мая в ресторане «Nar & Sharab» в Баку прошла конференция «IBM Day», организатором которой выступила группа компаний МУК — авторизированный дистрибьютор IBM в Азербайджане. Мероприятие, которое было посвящено актуальным решениям IBM, позволило партнерам дистрибьютора в Азербайджане познакомиться с технологиями компании в области искусственного интеллекта и квантовых компьютеров, узнать о текущих предложениях вендора, а также обсудить реальные практические примеры применения этих технологий в процессе общение с экспертами IBM.

С приветственным словом к участникам конференции обратился коммерческий директор MUK Azerbaijan Семен Осадчий, который рассказал о программе мероприятия и познакомил гостей с основными докладчиками. Далее слово перешло к главе направления продаж программного обеспечения IBM в Центральной Азии и Азербайджане Вениамину Федоренко, который в своей презентации рассказал о портфеле программного обеспечения IBM, отдельно остановившись на возможностях платформы IBM watsonx, которая помогает заказчикам интегрировать искусственный интеллект в собственные бизнес-процессы, а также на бизнес-преимуществах фабрики данных IBM, предлагающей автоматизацию задач по управлению, обработке и аналитике данных на различных ресурсах. Вторая часть выступления Вениамина Федоренко была посвящена подходу к управлению данными на базе пакета IBM Cloud Pak for Data, в рамках которого он рассказал о подходе Data Governance, затронув нюансы построению корпоративной экосистемы управления данными и аналитикой на базе продуктов IBM. Было отмечено, что за последнее время компания реализовала три крупных проекта по Data Governance в регионе и сейчас идет работа над подобным проектом в Азербайджане. Также Вениамин Федоренко рассказал об изменениях в партнерской программе IBM, которые открывают новые бизнес-возможности партнерам компании.

Презентация директора по продажам услуг IBM Expert Labs по Восточной Европе и Средней Азии Андрея Сафронова, которая была посвящена преимуществам решения IBM Guardium для контроля и защиты данных в базах данных, файлах, облачных средах, хранилищах больших данных и контейнерах, также включала информацию о вопросах лицензирования этого продукта и реальных примерах внедрения в нашем регионе.

Далее технический эксперт по системам хранения данных группы компаний МУК Денис Тужилкин выступил с презентацией, познакомившей гостей конференции с портфолио систем хранения данных IBM, отдельно остановившись на блочных системах хранения и собственных технологиях вендора в вопросах разработки Flash-памяти. В частности, докладчик рассказал о технологии защиты от киберугроз для твердотельных накопителей FlashCore Module четвертого поколения (FCM-4), которая использует методы искусственного интеллекта с целью выявления и блокировки вредоносного ПО, включая программы-вымогатели. Также гости мероприятия получили информацию о технологии Flash Grid, разработанной IBM для упрощения управления системами хранения данных FlashSystem через единую панель управления, обеспечивая высокую доступность и масштабируемость.

С преимуществами использования серверного оборудования IBM в инфраструктурных проектах гостям «IBM Day» в своей презентации рассказал специалист по цифровым продажам IBM Power Зия Байрамов, придавший особый акцент возможностям платформы Power 10 по работе с большими языковыми моделями (LLM) и создании собственных моделей искусственного интеллекта. Кроме того, Зия Байрамов напомнил, что год назад компания представила новое поколение вычислительных систем для искусственного интеллекта, в частности, процессор Telum II и ускоритель IBM Spyre. Эти инновационные продукты также предназначены для повышения производительности искусственного интеллекта и корпоративных приложений. Выступавший также отметил, что поскольку IBM является лидером в области квантовых технологий, в Power10 интегрирована защита от потенциальных будущих атак с использованием квантовых компьютеров.

Завершилась конференция еще одной презентацией Андрея Сафронова, который, которая познакомила участников «IBM Day» с возможностями команды Expert Labs, представляющей услуги бизнес-консалтинга и управления инфраструктурой клиентов. Это направление компания продолжает активно развивать в странах региона, и Андрей Сафронов упомянул о реальных примерах сотрудничества партнеров с IBM Expert Labs в ходе реализации нескольких проектов.

По окончании официальной части гости «IBM Day» продолжили общение со специалистами IBM и представителями дистрибьютора в неформальной обстановке за ужином.