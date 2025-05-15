Состоялась презентация смартфонов OPPO Reno 14 и 14 Pro

Компания OPPO представила в Китае смартфоны Reno 14 и Reno 14 Pro. По сравнению с предшественниками Reno 13 и 13 Pro, вышедших менее полугода назад, изменений мало– немного увеличили емкость аккумулятора, свежий процессор и различие в камере. В отличие от Reno 13 и 13 Pro с изогнутыми экранами, новые смартфоны получили плоские дисплеи.

OPPO Reno 14 оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2760х1256 пикселей (460 ppi), частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя до 240 Hz, ШИМ-регулировка 3840 Hz и яркостью до 1200 нит. Для защиты используется стекло OPPO Crystal Shield Glass. Смартфон построен на базе 4 нм процессора MediaTek Dimensity 8350, за графику отвечает ускоритель Mali-G615MC6. Используется оперативная память LPDDR5X до 16 Gb и накопители UFS 3.1 до 1 Tb.

Основная камера тройная, в нее входят датчик на 50 Мп (f/1.8, автофокус, ЭФР 26 мм, OIS), широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, ЭФР 16 мм, угол захвата 116 градусов, автофокус) и перископический объектив на 50 Мп (f/2.8, ЭФР 85 мм, оптический зум 3.5х, цифровой зум 120х, OIS). (Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, ЭФР 16 мм, угол захвата 112 градусов). Поддерживается запись видео в 4K при 60 fps. Селфи-камера на 50 Мп (f/2.0, ЭФР 21 мм, угол захвата 90 градусов, автофокус). Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч, есть поддержка зарядки мощностью 80 Вт. Габариты и вес: 157,9 х 74,73 х 7,32/7,42 мм, вес – 187 гр. Доступные цвета корпуса: черный, зеленый и белый.

OPPO 14 Pro оборудован чуть большим дисплеем диагональю 6,83 дюйма разрешением 2800 x 1272 пикселей (450 ppi). Остальные характеристики такие же, как у базовой версии. В смартфоне установлен 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8450 (это переименованный Dimensity 8400) с улучшенной графикой Mali-G720 MC7. Для охлаждения применяется радиатор из нанокристаллов льда, эффективность которого, по заявлению OPPO, втрое выше по сравнению с предыдущими поколениями. Объемы памяти, как у базовой версии.

В основную камеру входят три датчика: главный и перископ идентичны OPPO 14, а широкоугольный модуль улучшили — 50 Мп (f/2.0, ЭФР 16 мм, угол захвата 116 градусов, автофокус). Фронтальная камера тоже, как у базовой модели. Модель оснащена аккумулятором на 6200 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная на 50 Вт. Габариты составляют 163,35 х 76,98 х 7,48/7,58 мм, вес – 201 гр. Цветовая палитра: черный, фиолетовый и белый.

Обе модели получили поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 LE, GPS, NFC, ИК-порт, две nanoSIM-карты, стереодинамики, линейный вибромотор, оптический сканер пальца в экране и защита от по стандартам IP66/68/69. Есть поддержка ИИ-функций для редактирования фото, ИИ-модели также помогут отсканировать документы, расшифровать аудиозаписи, спланировать отпуск и др. Смартфоны работают на базе Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

Цена на OPPO Reno 14 стартует с отметки $388 за версию 12/256 Gb, OPPO Reno 14 Pro — $485 за ту же конфигурацию. Продажи смартфонов начнутся 23 мая.