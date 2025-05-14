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15 мая, 2025
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ДомойSoftwareИгрыРемастер трилогии S.T.A.L.K.E.R. выйдет 20 мая на всех платформах

Ремастер трилогии S.T.A.L.K.E.R. выйдет 20 мая на всех платформах

S.T.A.L.K.E.R.

Студия GSC Game World объявила о выходе S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition 20 мая 2025 года на ПК, Xbox Series X|S и PS5. Страницы всех трех игр уже появились в Steam.

Обновленные версии игр получили много технических улучшений: визуальные (лучи света, динамические экранные отражения и расширенные эффекты глобального освещения), новые текстуры и шейдеры воды, обновленные эффекты влаги и скайбоксы, обновленные модели и измененный угол обзора оружия, поддержку контроллера, а также исправление багов, многие из которых до сих пор остались в оригинальных играх.

Владельцы оригинальных игр получат переиздание бесплатно. Также студия опубликовала системные требования шутеров.

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