Google анонсировал интеграцию ИИ-ассистента Gemini на всех своих устройствах

На мероприятии The Android Show: I/O Edition компания Google сообщила, что интегрирует ИИ Gemini в новые категории устройств, делая его универсальным ассистентом. Интеграция касается устройств с Google TV, автомобилей с Android Auto, smart-часов на базе Wear OS, а также гарнитур смешанной реальности с Android XR.

На телевизорах с Google TV Gemini поможет подбирать фильмы, подходящие для детей, или отвечать на вопросы, дополняя ответы видео с YouTube. В качестве примера рассматривается ситуация, когда пользователь просит Gemini рассказать первокласснику о Солнечной системе. В ответ алгоритм генерирует краткое описание, а при нажатии на кнопку «Узнать больше» можно перейти к просмотру тематических роликов о Солнечной системе на YouTube.

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В автомобилях с Android Auto Gemini обеспечит естественное голосовое управление: от поиска зарядной станции до перевода сообщений на другой язык. Например, Gemini сможет найти зарядную станцию для электромобиля, расположенную ближе всего по маршруту следования пользователя. Также Gemini будет способен подключаться к приложениям для обмена сообщениями, чтобы обобщать поступающие послания.

В smart-часах с Wear OS ИИ-ассистент поддержит диалог на естественном языке, без необходимости подбирать нужные слова или набирать сообщения на маленьком экране часов. Например, если нужно уточнить какую-либо информацию во время пробежки. Также Gemini способен понимать сложные запросы и взаимодействовать с другими сервисами, такими как Gmail и «Календарь». ИИ- ассистент работает только в связке со смартфоном, который подключен к интернету. В будущем Google обещает добавить офлайн-режим.

Gemini будет встроен в первую гарнитуру на базе Android XR, созданную компанией Samsung. Это позволит планировать поездки с визуализацией маршрутов и местных достопримечательностей.

Интеграция ИИ-ассистента Gemini на всех устройствах будет реализована «в ближайшие месяцы».