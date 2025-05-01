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1 мая, 2025
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Компания CASPEL совместно с Bakotech и Extreme Networks провела мероприятие для заказчиков решений в области безопасности сети

29 апреля в отеле Boulevard Marriott состоялось эксклюзивное мероприятие, организованное компанией CASPEL совместно дистрибьютором с Bakotech и одной из ведущих компаний в области сетевых решений Extreme Networks. В рамках встречи были представлены возможности технологий Extreme Fabric и беспроводных решений компании в вопросах упрощения операций, повышения видимости сети и усиления уровня кибербезопасности.

Основным спикером мероприятия выступил менеджер Extreme Networks в регионе EMEA Хакан Олгунсой (Hakan Olgunsoy). Темы его выступлений были посвящены технологиям Fabric и Wireless от Extreme Networks.

Extreme Networks предлагает наиболее широко распространенное и единственное в отрасли сквозное, автоматизированное и безопасное решение для создания сетевой структуры в кампусах, центрах обработки данных и филиалах через проводные, беспроводные и сторонние устройства. Технология Extreme Fabric базируется на основе протоколов Shortest Path Bridging и маршрутизации IS-IS, представляя собой виртуализированные сетевые сервисы для подключения пользователей и устройств по всей сети. Она позволяет нескольким дискретным и безопасным виртуальным сетям работать бесперебойно в общей инфраструктуре, независимо от топологии. Эти виртуализированные сети изначально безопасны, с автоматизированным предоставлением, которое сводит к минимуму ручную настройку и риск ошибок. Также Extreme Networks представляет самые простые в использовании беспроводные коммутаторы с облачным управлением.

Мероприятие, которое позволило познакомиться с инновационным портфолио Extreme Networks, кроме выступлений экспертов включало дискуссии и нетворкинг. А завершилась официальная часть ужином, прошедшем в деловой и теплой атмосфере.

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