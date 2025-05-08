Представлены доступные игровые ноутбуки Alienware Aurora 16 и Aurora 16X

Alienware, дочерняя компания Dell, представила наиболее доступные в линейке Aurora две модели игровых ноутбуков — Aurora 16 и Aurora 16X. Новые модели ориентированы на геймеров с ограниченным бюджетом.

Ноутбуки оснащены дисплеями диагональю 16 дюймов. Младшая модель получила экран с разрешением 2560×1600, частотой обновления 120 Hz и яркостью 300 нит. Старшая — экран с тем же разрешением, но частотой 240 Hz и яркостью 500 нит. Оба экрана получили поддержку технологии Nvidia G-Sync.

Aurora 16 может предложить процессоры Intel Core (2-го поколения) до i9, видеокарты от Nvidia RTX 3050 и от 8 Gb оперативной памяти, а Aurora 16Х — новые чипы Intel Core Ultra (2-го поколения), вплоть до Core Ultra 9 275HX, от RTX 5060 и от 16 Gb оперативной памяти. Оба ноутбука в максимальной комплектации могут иметь видеокарту RTX 5070, Aurora 16 — 32 Gb ОЗУ и SSD на 2 Tb, Aurora 16Х — 64 Gb ОЗУ и SSD на 4 Tb. Система охлаждения Cryo Chamber включает четыре вентиляционных отверстия, три медные тепловые трубки и два ультратонких кулера — все это обеспечивает эффективное охлаждение даже при максимальных нагрузках.

Набор портов включает два USB-A, два USB-C (у модели Aurora 16Х один с Thunderbolt 4 и DisplayPort 2.1), HDMI 2.1, Ethernet, 3,5-мм комбинированный аудиоразъем. Есть поддержка Wi-Fi 7. Новые модели имеют кнопку скрытого режима, которая переключает RGB-подсветку на простой белый свет и приглушает вентиляторы.

Цена на Alienware Aurora 16 начинается с $1149, на Alienware Aurora 16Х – с $1949. Некоторые конфигурации ноутбуков уже поступили в продажу в Северной Америке.