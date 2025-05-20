Компания Techpro DC провела мероприятие для партнеров, посвященное решениям Trellix и Fudo Security

16 мая компания Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, совместно с компаниями Trellix и Fudo Security организовали в ресторане Hill бизнес-завтрак для партнеров.

Выступивший с приветственным словом коммерческий директор компании Techpro DC Мирджалал Багиров отметил, что мероприятие, посвященное последним тенденциям в области кибербезопасности, охватит стратегии и технологии, которые позволяют организациям моментально ориентироваться в стремительно меняющемся ландшафте киберугроз. «Мы, как один из ведущих дистрибьюторов на рынке региона, постоянно работаем над расширением своего портфолио предложений в области кибербезопасности. Учитывая все нюансы такой работы, мы готовы оказать своим партнерам любую необходимую помощь во внедрении данных решений у своих заказчиков», — подчеркнул представитель дистрибьютора.

Продолжилась официальная часть мероприятия презентацией регионального менеджера по продажам Trellix Серкана Кырмызыгюла (Serkan Kırmızıgül), основная часть выступления которого была посвящена решении Trellix File Protect (FX) для защиты файлов. Это комплексное решение для защиты данных, можно использовать для обнаружения целевых вредоносных данных в статических областях обмена файлами. Оно предоставляет автоматическое и прозрачное шифрование файлов и папок на основе политик, хранящихся на компьютерах пользователей, файловых серверах, в облачных хранилищах, электронной почте и на съемных носителях. Решение Trellix File Protect (FX) помогает защитить данные от атак, исходящих из разных источников, таких как электронная почта, онлайн-инструменты передачи файлов, облачные хранилища и портативные устройства.

В числе преимуществ данного решения, использующего возможности «песочницы», следует отметить:

Упрощение управления данными: Автоматическое шифрование и прозрачность упрощают управление данными и снижают риск утечки информации.

Автоматическое шифрование и прозрачность упрощают управление данными и снижают риск утечки информации. Защита от различных угроз: Защита от атак, исходящих из различных источников, включая онлайн-инструменты и съемные носители.

Защита от атак, исходящих из различных источников, включая онлайн-инструменты и съемные носители. Соответствие требованиям регуляторных органов: Помогает в соблюдении нормативных требований по защите данных.

Также выступавший подчеркнул, что компания Trellix обладает широким портфелем решений, включающем защиту конечных точек, защиту данных, почты, сети и облака, SIEM, Threat Intelligence и т.д., что позволяет аналитикам лучше понимать контекст угроз и контролировать ситуацию, принимая превентивные меры для более эффективной защиты инфраструктуры компании. В ходе презентации возможности всех элементов портфеля вендора также были продемонстрированы на возможных сценариях использования.

Еще одну презентацию в рамках бизнес-завтрака провел директор по продажам FUDO Security в странах Центральной Азии, Кавказа и СГН Максим Прахов. Он отметил растущий интерес компании к нашему рынку и подчеркнул, что Fudo Security развивает свои продукты, оптимизируя их к локальным требованиям. Такое внимание, а также появившаяся в этом году в OCR-решении Fudo Security поддержка азербайджанского алфавита позволяют компании оставаться лидером в предоставлении PAM-решений в нашей стране. «Крайне важно, чтобы IТ-руководители продолжили внедрение принципов нулевого доверия в систему безопасности сети, так как злоупотребление привилегированным доступом и взломанные учетные записи по-прежнему остаются самыми актуальными проблемами информационной безопасности», — подчеркнул Максим Прахов.

Было отмечено, что продукты Fudo Security позволяют отслеживать действия пользователей, получающих доступ к важнейшим активам и вести полную видеозапись их работы. Кроме того, решения Fudo Security помогают управлять политиками в отношении паролей и немедленно уведомляют пользователей о подозрительном поведении. Компания является обладателем ряда наград и премий, включая признание технологическим лидером в докладе KuppingerCole Leadership Compass, номинации Next Gen Privileged Access Management по версии Cyber Defense Magazine. Среди сотен заказчиков Fudo Security (более 20 только в Азербайджане) финансовые учреждения, энергетические компании и государственный сектор.

Также впервые в Азербайджане Максим Прахов представил новейший продукт Fudo Share Access. Это второй продукт компании, дополнение системы Fudo PAM (Privileged Access Management), предназначенное для предоставления безопасного удаленного доступа к ресурсам компании без необходимости применения устаревшего и небeзопасного подхода VPN. Решение позволяет централизованно контролировать и записывать все сессии привилегированного доступа, а также анализировать их, как архивные, так и активные.

В завершение мероприятия была организована интерактивная сессия вопросов и ответов, в рамках которой представители вендоров и дистрибьютора ответили на вопросы гостей бизнес-завтрака.