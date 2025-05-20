SecHard: установление нового стандарта кибергигиены

Поскольку угрозы кибербезопасности продолжают становиться все более сложными и частыми, организации по всему миру сталкиваются с растущим давлением, требующим укрепления их системы безопасности, начиная с фундаментальных аспектов.
Компания SecHard, ведущий поставщик решений по автоматизации в области кибербезопасности, представляет Cyber Hygiene Platform — комплексное решение, которое позволяет организациям внедрять и поддерживать ключевые практики кибергигиены на всех уровнях IТ-инфраструктуры.
Почему кибергигиена важна как никогда раньше
Согласно последним отраслевым исследованиям, более 60% инцидентов в сфере кибербезопасности, такие как неучтенные активы, неустановленные обновления и ошибки в конфигурации происходят из-за недостаточной кибергигиены.
Хотя многие организации активно инвестируют в обнаружение и реагирование, базовые меры безопасности часто остаются фрагментированными и выполняются вручную. SecHard устраняет этот критически важный пробел, предлагая централизованную платформу, автоматизирующую ключевые процессы кибергигиены и позволяющую перейти от реактивной защиты к проактивной устойчивости.
Комплексная архитектура с модульной структурой
Cyber Hygiene Platform от SecHard объединяет шесть основных функций, предназначенных для повышения видимости, контроля и устойчивости:
- Менеджер IТ-активов в области кибербезопасности. Постоянно обнаруживает и проводит инвентаризацию всего аппаратного обеспечения, программного обеспечения и сетевых устройств в организации, устраняя теневые IТ-службы и обеспечивая централизованную видимость в режиме реального времени для принятия решений, основанных на оценке рисков.
- Управление привилегированным доступом. Обеспечивает безопасный административный доступ, предотвращая совместное использование паролей и поддерживая доступ «по запросу». Повышает безопасность учетных данных и обеспечивает полную отслеживаемость сеанса.
- Укрепление безопасности (Security Hardening). Автоматизирует аудит конфигурации и процессы повышения надежности конечных точек, серверов, приложений и сетевых устройств. Обеспечивает соблюдение единых стандартов безопасности и значительно снижает риски неправильных настроек.
- Менеджер уязвимостей. Использует пассивное сканирование для выявления, классификации и определения приоритетности уязвимостей без снижения производительности системы. Интегрированные рабочие процессы по устранению инцидентов ускоряют реагирование и эффективно минимизируют критические риски.
- Автоматизированная оценка средств обеспечения безопасности. Осуществляет непрерывное сопоставление и оценку действующих мер безопасности на соответствие отраслевым стандартам и фреймворкам. Оценивает уровень кибиргигиены и предоставляет аналитические рекомендации для оптимизации процессов аудита и повышения соответствия нормативным требованиям.
- Постоянный мониторинг. Обеспечивает контроль в реальном времени за показателями производительности, индикаторами соответствия и событиями безопасности, что позволяет быстрее реагировать на угрозы и поддерживать высокий уровень кибергигиены.
Объединяя видимость активов, контроль доступа, управление конфигурациями, устранение уязвимостей и постоянный мониторинг на одной платформе, SecHard помогает организациям перейти от реактивной защиты к проактивному управлению кибергигиеной. Такой комплексный подход снижает сложность, повышает соответствие требованиям и позволяет командам безопасности управлять рисками с большей ясностью, контролем и уверенностью.
«Кибергигиена — это не просто список задач, а постоянная дисциплина. В SecHard мы создаем инструменты, которые делают эту дисциплину достижимой и автоматизированной, — отмечает генеральный директор SecHard Серкан Акджан (Serkan Akcan). — Наши решения созданы для прозрачности, управления и уверенности».
Ключевые преимущества SecHard по сравнению с альтернативными решениями
В отличие от большинства решений, охватывающих лишь отдельные элементы кибергигиены, SecHard предоставляет комплексную платформу с приоритетом автоматизации.
Ключевые отличия включают:
- Автоматизация по умолчанию — каждый модуль разработан с целью минимизации ручного вмешательства и снижения операционных затрат.
- Модульная архитектура — можно внедрять поэтапно, в зависимости от зрелости организации.
- Оценка по принципу кибергигиены — предоставляет метрики для управления рисками, позволяя приоритизировать действия и демонстрировать улучшения.
- Упрощение процесса соответствия — поддержка стандартов NIST, ISO 27001, GDPR и др., помогая предприятиям оптимизировать подготовку к аудитам.
Будущее кибергигиены: тренды 2025 года и далее
По мере развития киберугроз важность операционализации кибергигиены будет только расти. Ключевые тенденции, определяющие будущее, включают:
- Ужесточение требований регулирования — новые стандарты для базовой безопасности.
- Угрозы с использованием искусственного интеллекта — пробелы в кибергигиене будут основными векторами атак, используемыми ИИ-угрозами.
- Ответственность на уровне совета директоров – отчетность по кибергигиене станет стандартом.
- Безопасность как совместная ответственность — вовлечение всех отделов и партнеров.
Платформа SecHard обладает уникальными возможностями, помогая организациям встретить эти вызовы уверенно и устойчиво.
Образование и развитие культуры безопасности
SecHard предлагает не только технологические инструменты. Платформа активно способствует формированию культуры кибербезопасности, основанной на принципах приоритета кибергигиены. Благодаря регулярным вебинарам и обучающим программам, SecHard передает практические знания и экспертизу для построения устойчивых цифровых экосистем.
Почему Techpro DC?
Techpro DC — один из ведущих дистрибьюторов решений в области кибербезопасности в Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Казахстане. Благодаря сотрудничеству с мировыми лидерами, такими как SecHard, компания предлагает:
- профессиональную поддержку на всех этапах внедрения;
- техническое сопровождение от сертифицированных специалистов;
- адаптацию решений под местные требования и специфику бизнеса;
- обучение и повышение квалификации команд заказчика;
долгосрочное партнерство, ориентированное на рост, безопасность и инновации.
Выбирая Techpro DC, организации получают надежного партнера для построения устойчивой и современной системы кибербезопасности.
Дополнительную информацию о решениях SecHard вы можете получить на сайте официального дистрибьютора SecHard в Азербайджане — компании Techpro DC
https://techprodc.com