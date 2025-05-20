SecHard: установление нового стандарта кибергигиены

Поскольку угрозы кибербезопасности продолжают становиться все более сложными и частыми, организации по всему миру сталкиваются с растущим давлением, требующим укрепления их системы безопасности, начиная с фундаментальных аспектов.

Компания SecHard, ведущий поставщик решений по автоматизации в области кибербезопасности, представляет Cyber Hygiene Platform — комплексное решение, которое позволяет организациям внедрять и поддерживать ключевые практики кибергигиены на всех уровнях IТ-инфраструктуры.

Почему кибергигиена важна как никогда раньше

Согласно последним отраслевым исследованиям, более 60% инцидентов в сфере кибербезопасности, такие как неучтенные активы, неустановленные обновления и ошибки в конфигурации происходят из-за недостаточной кибергигиены.

Хотя многие организации активно инвестируют в обнаружение и реагирование, базовые меры безопасности часто остаются фрагментированными и выполняются вручную. SecHard устраняет этот критически важный пробел, предлагая централизованную платформу, автоматизирующую ключевые процессы кибергигиены и позволяющую перейти от реактивной защиты к проактивной устойчивости.

Комплексная архитектура с модульной структурой

Cyber Hygiene Platform от SecHard объединяет шесть основных функций, предназначенных для повышения видимости, контроля и устойчивости:

Менеджер IТ-активов в области кибербезопасности. Постоянно обнаруживает и проводит инвентаризацию всего аппаратного обеспечения, программного обеспечения и сетевых устройств в организации, устраняя теневые IТ-службы и обеспечивая централизованную видимость в режиме реального времени для принятия решений, основанных на оценке рисков.

Постоянно обнаруживает и проводит инвентаризацию всего аппаратного обеспечения, программного обеспечения и сетевых устройств в организации, устраняя теневые IТ-службы и обеспечивая централизованную видимость в режиме реального времени для принятия решений, основанных на оценке рисков. Управление привилегированным доступом. Обеспечивает безопасный административный доступ, предотвращая совместное использование паролей и поддерживая доступ «по запросу». Повышает безопасность учетных данных и обеспечивает полную отслеживаемость сеанса.

Обеспечивает безопасный административный доступ, предотвращая совместное использование паролей и поддерживая доступ «по запросу». Повышает безопасность учетных данных и обеспечивает полную отслеживаемость сеанса. Укрепление безопасности (Security Hardening). Автоматизирует аудит конфигурации и процессы повышения надежности конечных точек, серверов, приложений и сетевых устройств. Обеспечивает соблюдение единых стандартов безопасности и значительно снижает риски неправильных настроек.

Автоматизирует аудит конфигурации и процессы повышения надежности конечных точек, серверов, приложений и сетевых устройств. Обеспечивает соблюдение единых стандартов безопасности и значительно снижает риски неправильных настроек. Менеджер уязвимостей. Использует пассивное сканирование для выявления, классификации и определения приоритетности уязвимостей без снижения производительности системы. Интегрированные рабочие процессы по устранению инцидентов ускоряют реагирование и эффективно минимизируют критические риски.

Использует пассивное сканирование для выявления, классификации и определения приоритетности уязвимостей без снижения производительности системы. Интегрированные рабочие процессы по устранению инцидентов ускоряют реагирование и эффективно минимизируют критические риски. Автоматизированная оценка средств обеспечения безопасности. Осуществляет непрерывное сопоставление и оценку действующих мер безопасности на соответствие отраслевым стандартам и фреймворкам. Оценивает уровень кибиргигиены и предоставляет аналитические рекомендации для оптимизации процессов аудита и повышения соответствия нормативным требованиям.

Осуществляет непрерывное сопоставление и оценку действующих мер безопасности на соответствие отраслевым стандартам и фреймворкам. Оценивает уровень кибиргигиены и предоставляет аналитические рекомендации для оптимизации процессов аудита и повышения соответствия нормативным требованиям. Постоянный мониторинг. Обеспечивает контроль в реальном времени за показателями производительности, индикаторами соответствия и событиями безопасности, что позволяет быстрее реагировать на угрозы и поддерживать высокий уровень кибергигиены.

Объединяя видимость активов, контроль доступа, управление конфигурациями, устранение уязвимостей и постоянный мониторинг на одной платформе, SecHard помогает организациям перейти от реактивной защиты к проактивному управлению кибергигиеной. Такой комплексный подход снижает сложность, повышает соответствие требованиям и позволяет командам безопасности управлять рисками с большей ясностью, контролем и уверенностью.

«Кибергигиена — это не просто список задач, а постоянная дисциплина. В SecHard мы создаем инструменты, которые делают эту дисциплину достижимой и автоматизированной, — отмечает генеральный директор SecHard Серкан Акджан (Serkan Akcan). — Наши решения созданы для прозрачности, управления и уверенности».

Ключевые преимущества SecHard по сравнению с альтернативными решениями

В отличие от большинства решений, охватывающих лишь отдельные элементы кибергигиены, SecHard предоставляет комплексную платформу с приоритетом автоматизации.

Ключевые отличия включают:

Автоматизация по умолчанию — каждый модуль разработан с целью минимизации ручного вмешательства и снижения операционных затрат.

— каждый модуль разработан с целью минимизации ручного вмешательства и снижения операционных затрат. Модульная архитектура — можно внедрять поэтапно, в зависимости от зрелости организации.

— можно внедрять поэтапно, в зависимости от зрелости организации. Оценка по принципу кибергигиены — предоставляет метрики для управления рисками, позволяя приоритизировать действия и демонстрировать улучшения.

— предоставляет метрики для управления рисками, позволяя приоритизировать действия и демонстрировать улучшения. Упрощение процесса соответствия — поддержка стандартов NIST, ISO 27001, GDPR и др., помогая предприятиям оптимизировать подготовку к аудитам.

Будущее кибергигиены: тренды 2025 года и далее

По мере развития киберугроз важность операционализации кибергигиены будет только расти. Ключевые тенденции, определяющие будущее, включают:

Ужесточение требований регулирования — новые стандарты для базовой безопасности.

— новые стандарты для базовой безопасности. Угрозы с использованием искусственного интеллекта — пробелы в кибергигиене будут основными векторами атак, используемыми ИИ-угрозами.

— пробелы в кибергигиене будут основными векторами атак, используемыми ИИ-угрозами. Ответственность на уровне совета директоров – отчетность по кибергигиене станет стандартом.

– отчетность по кибергигиене станет стандартом. Безопасность как совместная ответственность — вовлечение всех отделов и партнеров.

Платформа SecHard обладает уникальными возможностями, помогая организациям встретить эти вызовы уверенно и устойчиво.

Образование и развитие культуры безопасности

SecHard предлагает не только технологические инструменты. Платформа активно способствует формированию культуры кибербезопасности, основанной на принципах приоритета кибергигиены. Благодаря регулярным вебинарам и обучающим программам, SecHard передает практические знания и экспертизу для построения устойчивых цифровых экосистем.

Почему Techpro DC?

Techpro DC — один из ведущих дистрибьюторов решений в области кибербезопасности в Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Казахстане. Благодаря сотрудничеству с мировыми лидерами, такими как SecHard, компания предлагает:

профессиональную поддержку на всех этапах внедрения;

техническое сопровождение от сертифицированных специалистов;

адаптацию решений под местные требования и специфику бизнеса;

обучение и повышение квалификации команд заказчика;

долгосрочное партнерство, ориентированное на рост, безопасность и инновации.

Выбирая Techpro DC, организации получают надежного партнера для построения устойчивой и современной системы кибербезопасности.

Дополнительную информацию о решениях SecHard вы можете получить на сайте официального дистрибьютора SecHard в Азербайджане — компании Techpro DC

https://techprodc.com