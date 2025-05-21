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21 мая, 2025
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Cisco опубликовал отчет за третий квартал 2025 финансового года

Cisco

Компания Cisco Systems объявила результаты за третий квартал 2025 финансового года, завершившийся у нее 26 апреля. Прибыль и выручка компании превысили ожидания Уолл-стрит.

За отчетный период выручка составила $14,15 млрд., увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль (GAAP) выросла до $2,49 млрд., рост на 35%.

Выручка Cisco от реализации различных продуктов выросла год к году на 15% до $10,37 млрд., от сервисов — на 3% до $3,78 млрд. Доход от сетевых технологий вырос на 8% до $7,07 млрд. Рост в основном пришелся на маршрутизаторы и коммутаторы. Выручка подразделения Security выросла на 54% до $2,01 млрд благодаря добавлению результатов Splunk. Подразделение Collaboration принесло доход в размере $1,01 млрд. (рост 4%), Observability — $261 млн. (рост 24%). Заказы на ИИ-инфраструктуру превысили $600 млн., что больше на $250 млн. показателя предыдущего квартала. В результате объем заказов в этом финансовом году составил $1,25 млрд.

Новые облачные ИИ ЦОД стимулируют спрос на модернизацию сетей Ethernet, отметила Cisco. Отмечается, что многие веб-компании изучают сетевые технологии Cisco для использования с ИИ-нагрузками. В частности, Meta Platforms изучала возможность использования Ethernet-фабрик для ИИ-кластеров в качестве альтернативы NVIDIA InfiniBand.

В четвертом квартале Cisco прогнозирует выручку в размере $14,5–$14,7 млрд. Аналитики ожидают выручку в размере $14,52 млрд. По словам гендиректора Cisco Чака Роббинса (Chuck Robbins), прогноз учитывает, в частности, пошлины США в размере 30% для Китая и 25% для Канады и Мексики. Он отметил, что больших закупок до введения пошлин в течение квартала не наблюдалось, добавив, что макроэкономическая ситуация остается неопределенной.

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