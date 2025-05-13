Sony Xperia 1 VII — экран от Bravia, звук от Walkman и улучшенная камера

Компания Sony представила в Японии седьмое поколение флагманских смартфонов Xperia 1. Модель Xperia 1 VII по сравнению с предшественницей получила ряд полезных усовершенствований. Главные особенности аппарата: экран от Bravia, улучшенная камера и звук от Walkman. По сравнению с прошлым поколением дизайн нового смартфона остался без изменений, нет никаких вырезов и отверстий. Смартфон получил 3,5-мм разъем, в котором используются контакты с добавлением золота, что минимизирует потери при передаче звука.

Sony Xperia 1 VII оборудован 6,5-дюймовым дисплеем OLED Bravia с разрешением 2340×1080 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и переменной частотой обновления от 1 до 120 Hz. Значение яркости на 20% выше, чем у предшественника. Экран поддерживает 10-битную глубину цвета, обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3 и соответствует стандарту Illuminant D65 White Point. Матрица защищена стеклом Gorilla Glass Victus 2, задняя панель также покрыта стеклом Gorilla Glass Victus.

Sony реализовала в новом смартфоне давно забытую технологию — фронтальные стереодинамики. В отличие от других смартфонов, у которых при воспроизведении музыки или играх звук идет сбоку, в Xperia 1 VII он идет прямо на пользователя. Настройка стереодинамиков осуществлялась в сотрудничестве с Sony Music Entertainment. За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 8 Elite, работающий в связке с 12 Gb оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 на 256 Gb. Дополнительно можно установить карту памяти microSD емкостью до 2 Tb.

Как и предшественник, Sony Xperia 1 VII оснащен системой из трех камер на задней панели. Новшеством стал более крупный 48 Мп модуль Exmor T, размером 1/1,56 дюйма, который в 2,1 раза больше, чем у предыдущей модели, с широкоугольным объективом (угол обзора 104°) и диафрагмой f/2.0. Остальные камеры остались без изменений: основной модуль на 48 Мп (Exmor T, 1/1,35″, f/1,9, ЭФР 24 мм, OIS) и телефотокамера на 12 Мп (Exmor RS, 1/3,5″, f/2,3-3,5, ЭФР 85–170 мм, переменный зум 3,5–7,1x). Как и прежде, фронтальная камера на 12 Мп (Exmor R, f/2,0) размещена в верхней рамке. Камера поддерживает несколько ИИ-функций, включая трекинг и обрезку кадра под объект во время записи видео, а также алгоритмы ИИ-обработки AI Camerawork — создает стабильные и правильно кадрированные видеоролики профессионального уровня, удерживая объект в центре композиции даже в движении.

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт, а также беспроводную Qi. Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. Габариты составляют 162 х 74 х 8,2 мм, вес — 197 гр. Sony Xperia 1 VII работает под управлением Android 15 и получит четыре обновления ОС и патчи безопасности на протяжении шести лет.

Смартфон будет доступен в трех расцветках корпуса: черной (Slate Black), зеленой (Moss Green) и фиолетовой (Orchid Purple). Прием предзаказов стартует 20 мая, а продажи, в зависимости от региона, в конце мая или начале июня. Смартфон снова не будет продаваться в США. Цена в Европе составляет от €1499.