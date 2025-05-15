Microsoft продлил поддержку Office в Windows 10 до 2028 года

В январе этого года компания Microsoft предупреждала, что прекратит поддержку приложений пакета Microsoft 365 в Windows 10 после 14 октября 2025 года, и что пользователям придется перейти на Windows 11, чтобы использовать пакет офисных программ. Теперь компания официально сообщила, что обновления безопасности для Office будут выходить еще три года, до октября 2028 года. Такое решение особенно важно на фоне того, что Windows 10 продолжает оставаться самой популярной версией ОС в мире.

«В целях обеспечения вашей безопасности во время перехода на Windows 11 мы продолжим предоставлять обновления безопасности для Microsoft 365 на Windows 10 в течение трех лет после окончания поддержки Windows 10. Эти обновления будут распространяться через стандартные каналы и завершатся 10 октября 2028 года», — говорится на обновленной странице в разделе поддержки на сайте Microsoft.

«Хотя приложения, такие как Word, будут продолжать работать после окончания поддержки Windows 10, использование неподдерживаемой ОС может привести к снижению производительности и стабильности работы Microsoft 365. Если ваша организация использует Microsoft 365 на устройствах с Windows 10, им следует перейти на Windows 11», — добавили в компании.

Несмотря на то что до окончания поддержки Windows 10 остается пять месяцев, по данным Statcounter, более 52% компьютеров по всему миру все еще используют эту версию, в то время как доля Windows 11 составляет чуть более 43%.

Многие устройства не готовы к переходу из-за обязательных требований поддержки TPM 2.0. Пользователям Windows 10 выводятся полноэкранные уведомления о необходимости купить новый ПК. Те, кто пока не хочет приобретать новый компьютер, могут отложить переход на Windows 11 на год, если заплатят $30 за участие в программе расширенных обновлений безопасности (Extended Security Updates, ESU). Предприятия смогут приобрести до трех лет расширенных обновлений.