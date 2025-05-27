OnePlus дополнил линейку смартфонов Ace 5 двумя новыми моделями

Компания OnePlus представила в Китае два новых смартфона линейки Ace 5, предназначенные для мобильных игр. Это модели OnePlus Ace 5 Racing и Ace 5 Extreme Edition (Ultra). Оба смартфона получили свежие процессоры и большую емкость аккумуляторной батареи.

OnePlus Ace 5 Racing — более доступный вариант. Он получил 6,77-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2392 × 1080 пикселей (387 ppi), частотой обновления до 120 Hz, ШИМ-частотой 3840 Hz, максимальной яркостью 1300 нит и защитное стекло Crystal Shield Glass. Есть поддержка HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, обеспечивается 100% DCI-P3.

В его основе лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 9400e (это слегка упрощенный вариант Dimensity 9400), за графику отвечает Immortalis G720 MC12. Площадь испарительной камеры для отвода тепла составляет 7300 мм2. Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – 256 или 512 Gb.

Основная камера двойная, в нее входят главный датчик на 50 Мп (Sony LYT-600, 1/1,95″, f/1.8, ЭФР 26 мм, OIS) и 2 Мп монохромный сенсор (f/2.4, ЭФР 22 мм). Камера может снимать видео в 4K@60fps. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (f/2.4, ЭФР 23 мм, запись видео 1080р@60/30fps). Смартфон получил батарею на 7100 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт и режима обходной зарядки (позволяет получить питание в обход аккумулятора).

OnePlus Ace 5 Extreme Edition оснащен 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800 × 1272 пикселей (450 ppi), частотой обновления до 144 Hz, ШИМ-регулировкой 3840 Hz и максимальной яркостью 1400 нит. Для защиты также используется стекло Crystal Shield Glass, есть поддержка HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid и 100% охват DCI-P3.

Смартфон построен на базе 3-нм процессора MediaTek Dimensity 9400+, графика — Immortalis G925 MC12. Имеется многослойная система охлаждения с испарительной камерой площадью 7300 мм2. Предлагается 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb постоянной памяти UFS 4.0.

В основную камеру входит датчик на 50 Мп (Sony IMX906, 1/1.56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS) и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, ЭФР 16 мм, угол захвата 112 градусов). Возможна запись видео 4K@60/30fps. Фронтальная камера такая же, как у модели Ace 5 Racing. Емкость батареи составляет 6700 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт. Аппарат получил чип G1, повышающим скорость и стабильность Wi-Fi на 33% по сравнению с конкурентами.

Оба смартфона получили поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, порт USB 2.0 Type-C, ИК-излучатель, две nanoSIM-карты и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране (оптический). Защита в OnePlus Ace 5 Racing — IP64. Габариты и вес: 163,58 x 76,02 x 8,17/8,27 мм, 200 гр. Защита в Ace 5 Extreme Edition — IP65, габариты 163,41 x 77,04 x 8,1 мм, вес 206 гр. Устройства работают под управлением Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15, предлагая некоторые ИИ-функции, такие как 4K-масштабирование видео и умный ластик для редактирования фотографий и удаления с них объектов. Заявлено 4 года патчей безопасности и 3 года обновлений Android.

OnePlus Ace 5 Racing доступен в белом, черном и зеленом вариантах исполнения. Цена начинается с отметки $249. OnePlus Ace 5 Extreme Edition будет предложен в синем, черном и титановом цветах по цене от $346. Смартфоны уже поступили в продажу в Китае.