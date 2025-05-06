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7 мая, 2025
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Microsoft анонсировал ремастер Gears of War — игра выйдет 26 августа 2025 года

Gears of War Reloaded

Компания Microsoft анонсировала Gears of War: Reloaded — ремастер оригинальной Gears of War, вышедшей в 2006 году. За разработку игры отвечают студии The Coalition, Sumo Interactive и Disbelief.

Релиз состоится 26 августа на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5, цена игры составит $40. Шутер также войдет в каталог Game Pass. Игроки, которые приобрели Gears of War: Ultimate Edition до анонса переиздания, получат бесплатное обновление до Gears of War: Reloaded.

Игра получит поддержку кроссплея, дополнительные графические улучшения и продвинутые отражения. Разработчики повысят разрешение до 4K, добавят поддержку 60 fps в кампании и до 120 fps в многопользовательском режиме, а также совместимость с 3D-звуком в формате 7.1.4 Dolby Atmos. В кампании не будет загрузочных экранов.

Страница Gears of War: Reloaded уже появилась в Steam, Xbox Store и PS Store.

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