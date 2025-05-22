Игровой планшет Lenovo Legion Tab Y700 (2025) можно использовать в качестве портативной консоли

Компания Lenovo на Computex 2025 представила обновленную версию планшета Legion Tab Y700 (2025). Устройство сохранило компактный форм-фактор, но вместе с тем стало еще мощнее благодаря флагманскому процессору Snapdragon от Qualcomm. Особенностью планшета является то, что при подключении игрового контроллера G9 он может трансформироваться в портативную игровую консоль.

Legion Tab Y700 (2025) оснащен 8,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3040×1904 пикселей, частотой обновления до 165 Hz и яркостью 600 нит. Экран способен отображать 98% цветового пространства DCI-P3. В основе аппаратной платформы лежит процессор Snapdragon 8 Elite, до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 емкостью до 512 Gb с возможностью расширения картой памяти до 2 Tb. Многослойная система охлаждения VC Stereo общей площадью более 41 000 мм² помогает эффективно отводить тепло от процессора.

Емкость аккумулятора составляет 7600 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Также планшет получил 50 Мп основную камеру, фронтальную на 8 Мп, порт USB Type-C 3.2 Gen 2, два 1,5-ваттных стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos и поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Габариты составляют 208.54 x 129.46 x 6.99 мм, вес — 340 гр. Программная платформа: Android 15 с ZUI 16.

Цены на планшет: 12/256 Gb -$456, 16/512 Gb — $526. Игровой контроллер G9 стоит $69. На рынок Китая Lenovo Legion Tab Y700 (2025) поступит в продажу 31 мая.