Leica M11-P Safari — камера для тех, кто ценит эксклюзивность, эстетику и стиль

Немецкая компания Leica представила новую модель камеры в линейке M11. Leica M11-P Safari — это не просто камера, а произведение искусства, сочетающее в себе классический дизайн и современные технологии. Она отлично подходит для коллекционеров и фотографов, которые ценят качество и уникальность.

Leica M11-P Safari выполнена в винтажном дизайне с оливково-зеленой расцветкой и отделкой под кожу. Модель продолжает долгую традицию фотоаппаратов Safari Editions, которые с 1970-х годов привлекают внимание своей оливково-зеленой цветовой схемой. Верхняя и нижняя панели камеры выполнены из латуни. Задние клавиши, расположенные по бокам от 2,95-дюймового дисплея, окрашены в черный цвет. Дисплей от царапин и сколов защищает сапфировое стекло.

Как и у базовой версии M11-P, фирменный логотип Leica на фронтальной части отсутствует — вместо него имеется скромный серебристый винтик. Габариты камеры составляют 139 × 38,5 × 80 мм при весе 535 гр.

И хотя внешне M11-P Safari отличается от обычной M11-P, технически устройство камер идентично. Новая камера также оснащена 60-мегапиксельным полнокадровым BSI CMOS сенсором с поддержкой 14-битной съемки в DNG, фирменным процессором обработки изображений Leica Maestro II и встроенным хранилищем на 256 Gb с поддержкой карт памяти SD UHS-II. Также M11-P Safari получила дальномер со световым полем и автоматической компенсацией параллакса и электронный затвор.

Камера поддерживает технологию Content Credentials, которая позволяет подписывать каждое изображение метаданными, подтверждающими его подлинность и авторство. Это важно в эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта, когда подлинность изображений может быть поставлена под сомнение. Поддерживается серийная съемка со скоростью до 4,5 кадра в секунду и диапазоном ISO от 50 до 50 000. Можно также выбирать разрешение снимков между 60, 36 или 18 Мп.

Leica M11-P Safari уже доступна в продаже по цене $10 495. Стильного ремешка из кожи коньячного цвета, к сожалению, в комплекте нет, зарядного устройства — тоже.