Представлен Samsung Galaxy F56 – самая тонкая модель линейки

Компания Samsung представила в Индии новый смартфон Galaxy F56 — самый тонкий в F-серии. Его толщина составляет всего 7,2 мм. Он получил AMOLED-экран с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Hz и пиковой яркостью 1200 нит. Для защиты дисплея используется закаленное стекло Gorilla Glass Victus+.

В качестве аппаратной платформы используется процессор Exynos 1480, который работает в связке с 8 Gb ОЗУ LPDDR5X и 128/256 Gb флеш-памяти UFS 3.1. По словам производителя, у Galaxy F56 «испарительная камера флагманского уровня». В блок основной камеры входит 50 Мп датчик (f/1.8, OIS), 8 Мп сверхширокоугольный модуль (f/2.2) и 2 Мп макрообъектив (f/2.4). Камера может снимать видео 4K@30fps с 10-битным HDR. Фронтальная камера с разрешением 12 Мп. Аппарат поддерживает некоторые функции Galaxy AI.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB Type-C 2.0, боковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики. Габариты составляют 162 x 77,3 x 7,2 мм, вес — 180 гр. Защиты от воды и пыли не предусмотрено, так же, как и разъема 3,5-мм. Программная платформа — One UI 7 на базе Android 15. В Samsung обещают поддерживать устройство 6 лет подряд, вплоть до Android 20.

Samsung Galaxy F56 предложен в двух конфигурациях: 8/128 Gb за $305 и 8/256 Gb за $340.