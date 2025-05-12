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14 мая, 2025
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Google обновил логотип — впервые за 10 лет

Google

Компания Google обновила фирменный логотип, заменив четыре сплошные цветные секции на плавный радужный градиент. По мнению представителей компании, новый вариант выглядит более современным, ярким и красочным.

Предыдущее обновление фирменного стиля Google было почти 10 лет назад. 1 сентября 2015 года компания изменила свой логотип, выбрав для его написания шрифт Product Sans.

Пока что новый значок используется приложением «Поиск Google» для iOS. Скорее всего, изменение скоро распространится и на все другие продукты и сервисы компании.

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