Huawei представила глобальные версии планшета MatePad Pro 12.2 (2025) и TWS-наушников FreeBuds 6

На презентации в Берлине компания Huawei объявила о выходе на глобальный рынок флагманского планшета MatePad Pro 12.2 (2025) и беспроводных наушников FreeBuds 6. Оба устройства ориентированы на пользователей, ценящих мобильность, производительность и высокое качество звука.

MatePad Pro 12.2 оснащен 12,2-дюймовым OLED-дисплеем Tandem с матовым покрытием PaperMatte, частотой обновления 144 Hz и яркостью до 2000 нит. Благодаря соотношению сторон 3:2 на планшете удобнее работать с документами, читать, обрабатывать фото и т.д. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость встроенной — 512 Gb. За питание отвечает аккумулятор на 10 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Система из восьми динамиков позволит посмотреть фильм или сериал с объемным и насыщенным звуком. Устройство также поддерживает подключение клавиатуры Huawei Glide Keyboard и стилуса, превращаясь в мобильную рабочую станцию.

Huawei FreeBuds 6 — первые наушники компании полуоткрытого типа, оснащенные излучателем с двумя магнитами, с поддержкой передачи аудио без потерь со скоростью 2,3 Мбит/с. Благодаря оптимизированной технологии шумоподавления (ANC) и изысканному дизайну в виде капли наушники обеспечивают кристально чистый звук во время вызовов и позволяют погрузиться в мир любимой музыки с головой. Вес каждого наушника составляет 4,9 гр.

На одном заряде наушники могут проработать до 6 часов, а с подзарядкой от кейса — до 36 часов. Быстрая зарядка за 5 минут обеспечивает до 2,5 часа прослушивания.

Цены на устройства будут объявлены отдельно для разных рынков. Ожидается, что новинки появятся в продаже этим летом.