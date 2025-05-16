OPPO Pad SE – бюджетный планшет с емким аккумулятором от $124

Каталог продукции компании OPPO пополнил планшет начального уровня Pad SE, который позиционируется как устройство для учебы и развлечений. Устройство получило большой дисплей, емкий аккумулятор и встроенные функции родительского контроля.

OPPO Pad SE оборудован 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей (207 ppi), частотой обновления 90 Hz, частотой сенсорного слоя 180 Hz и яркостью до 500 нит. Отдельно предлагается версия с матовым антибликовым покрытием Soft Light Edition. За производительность планшета отвечает процессор MediaTek Helio G100, объем оперативной памяти LPDDR4x может составлять 6 или 8 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 — 128 или 256 Gb.

По заявлению компании, на одном заряде аккумулятор емкостью 9340 мАч планшет проработает до 11,5 ч в режиме просмотра онлайн-уроков. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. В оснащение новинки также входят основная камера на 5 Мп, фронтальная тоже на 5 Мп, поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 BLE и стереодинамики. Для родителей школьников предусмотрены такие функции, как возможность ограничения времени работы устройства и просмотр статистики его использования. Габариты составляют 254,91 x 166,46 x 7,39 мм, вес – 530 гр.

Цены на OPPO Pad SE: 6/128 Gb — $124, 8/128 Gb — $152, 8/256 Gb — $180, 6/128 Gb (Soft Light Edition) — $138, 8/256 Gb (Soft Light Edition) — $195. На китайские прилавки планшет поступит 23 мая в синей и серебристой расцветках корпуса.