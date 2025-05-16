QNAP представляет новые двухпортовые сетевые карты 10GbE SFP+ с поддержкой SR-IOV и RDMA

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представила новую сетевую карту расширения QXG-10G2SF-NXE 10GbE SFP+. Оснащенная усовершенствованным контроллером Ethernet Broadcom 57412, эта карта PCIe Gen 3 может быть установлена в QNAP NAS (включая серии TS-x64 и TS-x64U) или ПК и серверы Windows/Linux, мгновенно расширяя возможности подключения с помощью двух высокоскоростных портов 10GbE.

QXG-10G2SF-NXE поставляется с двумя сетевыми портами 10GbE SFP+ (10G/1G). Пользователи могут использовать SMB Multichannel или Port Trunking для объединения пропускной способности, обеспечивая потенциал передачи данных до 20 Гбит/с, тем самым ускоряя обмен большими файлами и интенсивную передачу данных. QXG-10G2SF-NXE поддерживает RDMA для повышения эффективности передачи данных и сокращения задержек, а также поддерживает SR-IOV, который улучшает распределение сетевых ресурсов для приложений виртуализации VMware, снижая потребление сетевой полосы пропускания и значительно снижая использование CPU для серверов виртуальных машин (гипервизоров).

Отметим, что QNAP предлагает полный спектр решений 10GbE, с сетевой картой расширения QXG-10G2SF-NXE, совместимой с различными NAS и коммутаторами QNAP 10GbE. Это экономичное решение создает плавную, безопасную и масштабируемую высокоскоростную сетевую среду, удовлетворяющую потребности команд, которым требуется одновременный доступ к данным, фотографов/видеооператоров, которым требуется быстрая передача файлов, и приложений виртуализации, которым требуется низкая задержка.

Перед использованием QXG-10G2SF-NXE на компьютере/сервере пользователи должны установить драйверы Windows/Linux с официального сайта Broadcom.