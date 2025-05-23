Honor 400 и 400 Pro получили расширенную программную поддержку – 6 лет обновлений Android

Компания Honor представила для глобального рынка две новые модели смартфонов среднего уровня — Honor 400 и 400 Pro. От прошлого поколения Honor 300 и 300 Pro, новые смартфоны отличаются как внешне, так и по «начинке».

Honor 400 и 400 Pro получили 10 битные дисплей с частотой 120 Hz, ШИМ-частотой 3840 Hz и яркостью до 5000 нит. Процессоры остались прежними: Snapdragon 7 Gen 3 у базовой модели и 8 Gen 3 – у Pro-версии. Обе модели оборудованы аккумулятором на 6000 мАч, но мощность быстрой зарядок у них разная. Смартфоны будут получать 6 лет обновлений Android, то есть вплоть до Android 21.

Honor 400 оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2736х1264 пикселя (460 ppi). Объем оперативной памяти может составлять 8 или 12 Gb, емкость накопителя -256 или 512 Gb. В основной камере установлены 200 Мп главный датчик (1/1.4″, f/1.9, OIS+EIS), широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2, угол обзора 112°) и поддержка ИИ-суперзума до 30х. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп (f/2.0, поддержка ИИ-функций, HDR). Все камеры могут снимать видео в 4К. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Поддержки беспроводной зарядки нет. Габариты составляют 156,5 x 74,6 x 7,3 мм, вес — 184 гр.

Honor 400 Pro оборудован 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800×1280 пикселей (460 ppi). Предлагается 12 Gb ОЗУ и 256/512 Gb ПЗУ. Основная камера тройная, в нее входят два датчика как у базовой версии и в дополнении имеется модуль с телеобъективом на 50 Мп (Sony IMX856, f/2.4, оптически зум 3x, OIS), также есть поддержка ИИ-суперзума до 50х. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. Габариты и вес: 160,8 x 76,1 x 8,1 мм, 205 гр.

В оснащение моделей также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 7 у Pro-версии), Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB 2.0 Type-C, ИК-порт, стереодинамики, защита IP65 (IP68/69 у Pro-версии) и экранный сканер отпечатков пальцев (оптический). В качестве программной платформы выступает Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0.

Цены на глобальном рынке:

Honor 400 (12/256 Gb) — $399;

Honor 400 (12/512 Gb) — $449;

Honor 400 Pro (12/512 Gb) — $699.

Стоимость базовых конфигураций (8/256 Gb у Honor 400 и 12/256 Gb у 400 Pro) не сообщается.