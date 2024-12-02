Представлена серия смартфонов Honor 300 с необычным блоком камер

В Китае состоялась презентация серии смартфонов среднего ценного сегмента Honor 300. В линейку вошли три модели: базовая Honor 300, Pro и Ultra версии. Смартфоны получили качественный дисплей с частотой 120 Hz, ШИМ-частотой 3840 Hz и яркостью до 4000 нит. Блок камер выполнен в необычной форме.

Базовая версия Honor 300 оснащена плоским 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2664х1200 пикселей. В качестве аппаратной платформы выступает 4-нм процессор Snapdragon 7 Gen 3. Объем оперативной памяти может составлять 8, 12 или 16 Gb, емкость накопителя -256 или 512 Gb.

В основной камере установлены 50 Мп главный датчик (Sony IMX906, 1/1.56″, f/1.95, OIS) и широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2, угол обзора 112°, автофокус, макросъемка). Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп (Sony IMX906, f/2.1). Все камеры могут снимать видео в 4К. Аккумулятор емкостью 5300 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт (с 0 до 59% за 15 минут и до 100% за 35 минут). Поддержки беспроводной зарядки нет. Габариты составляют 161 х 74,2 х 6,97 мм, вес — 175 гр.

Honor 300 выйдет в фиолетовом (Luyan Purple), черном (Moyan Black), зеленом (Chaka Green), сером (Cangshan Gray) и белом (Yulong Snow) цветах корпуса. Цены: 8/256 Gb — $317, 12/256 Gb — $343, 12/512 Gb — $385, 16/512 Gb — $412.

Модель Honor 300 Pro оборудована изогнутым по бокам 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (2700×1224 пикселей). В основе смартфона лежит флагманский процессор прошлого поколения Snapdragon 8 Gen 3. Используется испарительная камера из нержавеющей стали площадью 36 842 мм². Предлагается 12/16 Gb ОЗУ и 256/512 Gb ПЗУ.

В тройную основную камеру входят два датчика как у базовой версии и в дополнении имеется модуль с телеобъективом на 50 Мп (Sony IMX856, f/2.4, оптический зум 3х, OIS). Фронтальная камера идентична модели Honor 300. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5300 мАч с функцией быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 80 Вт. Габариты и вес: 163,8 х 75,3 х 8,2 мм, 199 гр.

Honor 300 Pro предложит черный (Rock Black), зеленый (Tea Green) и бежевый (Starlight Sand) цвета корпуса. Цены: 12/256 Gb — $467, 12/512 Gb — $506, 16/512 Gb — $549.

Модель Honor 300 Ultra отличается от Pro-версии емкостью накопителя и более продвинутой телекамерой также на 50 Мп (Sony IMX858, f/3.0, перископ-оптика, оптический зум 3,8х, цифровой зум 100х, OIS). Габариты и вес: 163,8 х 75,3 х 8,2 мм, 198 гр. Доступные цвета: белый (Camellia White) и черный (Ink Rock Black). Цены: 12/512 Gb — $577, 16 Gb/1 Tb — $646.

В оснащение всех моделей также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 7 у Pro и Ultra версий), Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB 2.0 Type-C, ИК-порт, стереодинамики, защита IP65 и экранный сканер отпечатков пальцев (оптический). Модель Ultra получила ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в области экрана и поддержку спутниковой связи (только в Китае). В качестве программной платформы выступает Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0. Предзаказ в Китае уже открыт. Информации о глобальном релизе пока нет.