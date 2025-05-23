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23 мая, 2025
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Epic Games Store дарит своим пользователям три игры

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать сразу три игры: Deliver At All Costs, Gigapocalypse и Sifu. Акция будет действовать до 29 мая в 19:00 по бакинскому времени.

Deliver At All Costs — экшен-приключение, разработанное студией Far Out Games и изданная Konami Digital Entertainment. Релиз состоялся 22 мая этого года на ПК и консолях. Действие игры разворачивается в США, в 1959 году. Главным героем выступает курьер Уинстон Грин, промышляющий транспортировкой необычных грузов по небольшому городку.

Gigapocalypse – это инди-экшен, в котором игрокам нужно взять под управление огромного монстра, похожего на Годзиллу, и отправиться крушить города. Игра вышла в 2021 году.

Sifu — игра в жанре beat ’em up вышла в начале 2022 года. В центре сюжета находится молодой боец, стремящийся отомстить банде, которая убила его отца.

А через неделю в Epic Games Store можно будет получить две другие бесплатные игры, какие, пока не сообщается.

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