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23 мая, 2025
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Xiaomi Civi 5 Pro –смартфон с камерой Leica и емким аккумулятором

Xiaomi Civi 5 Pro

Компания Xiaomi представила в Китае молодежный смартфон среднего уровня Civi 5 Pro. Как утверждает производитель, корпус аппарата обладает оптимальной шириной для удобного хвата. Толщина металлических рамок со всех сторон дисплея одинакова — 1,6 мм.

Xiaomi Civi 5 Pro

Смартфон получил достойные технические характеристики: производительный чип от Qualcomm, хорошую камеру с настройками от Leica, а также большую емкость батареи. Помимо четырех базовых оттенков, есть специальная версия Iced American с отделкой из экокожи, в которую добавили натуральную кофейную гущу — панель имеет едва ощутимую кофейную нотку.

Xiaomi Civi 5 Pro оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,55 дюйма, разрешением 2750×1236 пикселей (460 ppi), соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Hz, частотой дискретизации сенсора 300 Hz и яркостью до 3200 нит. ШИМ-регулировка – 2160 Hz. Есть поддержка HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision. В основе смартфона лежит свежий процессор Snapdragon 8s Gen 4, объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – 256 или 512 Gb.

Xiaomi Civi 5 Pro

В блок основной камеры входят три датчика: главный на 50 Мп (Light Hunter 800, f/1.63, ЭФР 23 мм, OIS), широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2, автофокус, угол захвата 120 градусов, ЭФР 15 мм) и телеобъектив на 50 Мп (f/2.0, оптический зум 3.2х, ЭФР 60 мм, макро 10 см, OIS). Возможна запись видео 4K@60/30fps. Разрешение селфи-камеры составляет 50 Мп (Samsung JNP, f/2.0, автофокус). Обе камеры снимают видео 4К@60/30fps.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 6000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Также имеется поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Dual SIM, NFC, стереодинамики с Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Водозащита не заявлена. Габариты и вес: 157,05 x 73,2 х 7,45/7,65 мм (версия Iced American), 184 гр. Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0.

Цены на Xiaomi Civi 5 Pro в Китае: 12/256 Gb — $416, 12/512 Gb — $457, 16/512 Gb — $4199. На международном рынке модель будет представлена под другими брендами Xiaomi.

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