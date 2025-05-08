При поддержке Azercell фестиваль «Baku Flames» собрал вместе ведущих мировых экспертов в области рекламы и креативной индустрии

Azercell Telecom выступил официальным партнером Международного фестиваля креативности и эффективности «Baku Flames», который собрал вместе ярких представителей рекламного и креативного сообщества. В рамках фестиваля особый интерес участников вызвала панельная сессия Azercell под названием «За пределами татами — борьба за лучшее будущее».

В ходе панельной дискуссии обсуждались актуальные вопросы социального влияния корпоративных партнерств, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи и интеграции спортивных ценностей в общество.

На панельной сессии, модератором которой являлся директор креативного агентства «Endorphin» Орхан Керим, выступили директор департамента корпоративных и маркетинговых коммуникаций Azercell Сона Аббасова, исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу и известный рэп-исполнитель Орхан Зейналлы.

Сона Аббасова отметила, что партнерство Azercell с Федерацией дзюдо Азербайджана основано на глубокой и значимой миссии. Она рассказала, что это сотрудничество строится на общих ценностях, в числе которых честность, партнерство и служение обществу, что создает прочную основу для реализации таких значимых социальных инициатив, как проект «Девушкам белое к лицу». Сона Аббасова также подчеркнула, что Azercell и впредь намерен оставаться приверженным идее оказания положительного влияния на общество через ценностно-ориентированные партнёрства.

Рашад Расуллу, в свою очередь, рассказал о значении еще одной социальной кампании, реализуемой совместно с Azercell — проекта «Обещаю!». «Эта инициатива, помимо повышения интереса к дзюдо и пропаганды здорового образа жизни, также затрагивает глобальную проблему буллинга, которая особенно актуальна среди молодежи и подростков всего мира. С помощью данного проекта мы хотели привлечь внимание к этой проблеме, поскольку такие ценности, как уважение, честность, решимость и дружба, лежащие в основе дзюдо, играют важную роль в формировании молодежи».

Известный рэп-исполнитель Орхан Зейналлы в своем выступлении рассказал о песне, которую он написал и исполнил для кампании «Выбери правильный путь», запущенной в рамках партнерства Azercell и Федерации дзюдо. Подчеркивая влияние музыки на молодежь, рэпер отметил: «Нашим первым союзником в этом проекте стала музыка, так как именно она является мощным инструментом для самовыражения и социальных изменений. С помощью этой кампании мы призываем молодых людей отказаться от вредных привычек и делать осознанный, правильный выбор».