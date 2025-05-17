Аcer показал smart-кольцо FreeSense Ring для отслеживания состояния здоровья

Компания Acer в преддверии выставки Computex 2025 представила не совсем обычный для нее продукт — smart-кольцо FreeSense Ring для отслеживания состояния здоровья. Также были показаны наушники AI TransBuds, которые обеспечивают двусторонний голосовой перевод в реальном времени и поддерживают 15 языков.

Внешний вид кольца FreeSense Ring не отличается от других подобных вроде Oura или Galaxy Ring и имеет стандартный для этого сегмента набор функций. Кольцо изготовлено из «сверхлёгкого титанового сплава» и весит всего 2-3 гр. Имеется водонепроницаемость на уровне 5 атмосфер.

Кольцо умеет отслеживать частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, уровень кислорода в крови и качество сна. Вся информация отображается в сопутствующем мобильном приложении, которое предоставляет персонализированные рекомендации по оздоровлению. «Пользователи получают полный доступ ко всем данным о состоянии здоровья без дополнительной абонентской платы, что делает кольцо FreeSense практичным и надежным ежедневным спутником для поддержания хорошего самочувствия», — сообщила компания.

По поводу наушников Acer не привела подробностей. «Для эффективного перевода наушники должен носить только один человек, что делает их идеальными для неформальных бесед, деловых встреч, прямых трансляций или онлайн-сессий обучения. Наушники также поддерживают субтитры и транскрипцию в реальном времени, помогая пользователям следить за разговорами в режиме реального времени и просматривать их позже».