Бюджетные смартфоны Meizu Note 16 и Note 16 Pro предлагают высокую автономность

В Китае состоялась презентация недорогих смартфонов Meizu Note 16 и 16 Pro. Новинки предлагают высокую автономность и имеют повышенную прочность. Оба устройства работают на Flyme AIOS 2 и имеют выделенную кнопку вызова ИИ-ассистента.

Базовая модель Meizu Note 16 оснащена 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2460х1080 пикселей (396 ppi), частотой обновления 120 Hz и яркостью до 1050 нит. Смартфон построен на базе 6-нм процессора UNISOC T8200, имеет до 12 Gb оперативной памяти и до 256 Gb постоянной.

В основную камеру входят два датчика: главный на 50 Мп (f/1.8, ЭФР 25 мм) и 2 Мп сенсор глубины (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0). Аккумулятор емкостью 6600 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт. В оснащение модели также входят поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB 2.0 Type-C, защита IP66 и разъем для наушников 3,5 мм. Модуля NFC нет. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты и вес: 167,56 x 75,77 x 9,18 мм, 216,9 гр.

Meizu Note 16 Pro оборудован 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2720х1224 пикселя (440 ppi), частотой 144 Hz, ШИМ-частотой 2160 Hz и пиковой яркостью 4500 нит. Экран окружен рамками толщиной всего 1,45 мм. В его основе лежит 4-нм процессор Snapdragon 7s Gen 3, до 16 Gb оперативной памяти и до 512 Gb постоянной.

Основная камера двойная, с датчиком на 50 Мп (f/1.8, ЭФР 25 мм, EIS) и ультраширокоугольным модулем на 8 Мп (f/2.2, ЭФР 15 мм). Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0). Установлен аккумулятор на 6200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, модуль NFC, порт USB 2.0 Type-C, ИК-пульт, защита IP66/68 и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Габариты и вес: 163,81 x 76,21 x 8,4 мм, 197,5 гр.

Цены на Meizu Note 16 в Китае стартуют от $111, на Pro-версию – от $208.