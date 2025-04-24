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24 апреля, 2025
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В Баку прошло масштабное мероприятие «Fortinet Secure Talks», охватившее вопросы обеспечения кибербезопасности

Fortinet Secure Talks

22 апреля в отеле JW Marriott Absheron Baku компания Fortinet, глобальный поставщик систем защиты информации, провела мероприятие для партнеров под названием «Fortinet Secure Talks». Конференция, прошедшая при поддержке компаний ERC Azerbaijan, Techpro DC и группы компаний МУК, собрала экспертов отрасли, представителей широкой сети партнеров Fortinet в Азербайджане, а также специалистов в области информационной безопасности.

С приветственной речью к гостям «Fortinet Secure Talks» обратился региональный менеджер по продажам Fortinet Шаиг Самедов, который подчеркнул стремление компании оказывать поддержку партнерам в вопросах развертывания эффективной стратегии кибербезопасности, которая поможет лучше обнаруживать, предотвращать и смягчать последствия от растущих киберугроз. «Мероприятие будет включать не только технические сессии, но презентации, которые расскажут о трендах индустрии, видении Fortinet и ближайших планах компании», — отметил Шаиг Самедов.

После своего выступления Шаиг Самедов передал слово региональному директору Fortinet Михаилу Родионову, чья презентация была посвящена рассказу о самой компании и успехах, которых ей удалось достичь на рынке региона и в Азербайджане за последние годы. «После открытия офиса в Баку в 2021 году мы осуществляем значительные инвестиции в обеспечение кибербезопасности страны. На текущий момент работу с партнерами в Азербайджане ведут 5 сотрудников локального офиса, которые являются частью нашей команды в СНГ. И я надеюсь, что бизнес Fortinet будет расти и дальше с помощью наших партнеров», — подчеркнул Михаил Родионов.

Выступление Михаила Родионова также познакомило участников мероприятия с очень интересными цифрами. Так, например, портфолио Fortinet на сегодняшний день включает более 55 продуктов в сфере кибербезопасности. У компании в мире более 830 тысяч заказчиков и 1378 патентов, более половины из которых связаны с использованием искусственного интеллекта в средствах обеспечения информационной безопасности. Более 50% файрволов в мире — продукты Fortinet, которые работают на базе собственной операционной системы FortiOS. Компания занимает лидирующие позиции во многих областях, включая SD-WSN, NGFW, защиту систем SCADA и многое другое, охватывая практически весь спектр устройств и решений в сфере кибербезопасности. «В ближайшем будущем мы станем свидетелями того, что периметр информационной безопасности заказчиков будет закрываться 3-4 платформами, и наша компания сегодня делает все для того, чтобы стать одним из лидеров в области таких решений», — подчеркнул представитель Fortinet.

Официальная часть «Fortinet Secure Talks» продолжилась техническими сессиями, в рамках которых эксперты Fortinet представили следующие темы:

  • «Endpoint protection is the first and last line of cyber defense» — системный инженер Fortinet Тамил Гулиев;
  • «Monitoring, analysis and immediate response to incidents with Fortinet products» — системный инженер Fortinet Яшар Мамедов;
  • «SD-Branch: Intelligent security and distributed network management» — старший системный инженер Fortinet Чингиз Талтаев.

Следует отметить, что в течение всего мероприятия в фойе отеля действовала демонстрационная зона, в рамках которой дистрибьюторы представляли решения и продукты Fortinet.

Завершилось мероприятие презентацией представителя компании Netsys Эндера Пийале (Ender Piyale) под названием «The Future of Security: Showcasing the Strategic Power of Fortinet EPSP and ATC with Netsys», который рассказал о партнерстве своей компании с Fortinet, в рамках которого проводится сертификация инженеров по решениям этого производителя. Также компания оказывает содействие в подготовке и сдаче экзаменов.

По окончании официальной части «Fortinet Secure Talks» был проведен интеллектуальный конкурс, в рамках которого участники мероприятия смогли показать уровень усвоенного материала. После награждения победителей общение с представителями Fortinet и дистрибьюторов компании в Азербайджане продолжилось в неформальной обстановке за обедом.

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