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1 мая, 2025
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Trendyol отменяет стоимость доставки для заказов свыше 50 AZN

Trendyol

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире — Trendyol отменила стоимость доставки в Азербайджан для заказов на сумму от 50 AZN или выше.

Пользователи, заказывающие товары на эту сумму или выше, теперь могут пользоваться бесплатной доставкой (включая бесплатную доставку на дом). Кроме того, для всех, кто впервые совершил покупку на Trendyol, прямая доставка по адресу стала бесплатной, независимо от суммы заказа или количества товаров.

Для заказов на сумму менее 50 AZN теперь применяются обновлённыe тарифы на доставку: фиксированная стоимость составляет 3,99 AZN за доставку в пункт выдачи заказов и 6,99 AZN за доставку на дом.

Trendyol предлагает товары более чем в 1500 категориях, включая текстиль, электронику и товары для дома. Сегодня платформа обслуживает более 2 миллиона пользователей в Азербайджане.

Последние 2 года приложение Trendyol стабильно занимает первое место среди самых скачиваемых мобильных приложений в стране.

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