Представлен Dell 16 Plus — ноутбук на базе процессоров AMD Ryzen AI 300 по цене от $850

Компания Dell представила ноутбук 16 Plus с новыми процессорами AMD Ryzen AI 300-й серии. Устройство выполнено в алюминиевом корпусе, при толщине в 16,99 мм вес составляет 1,83 кг.

Dell 16 Plus оснащен 16-дюймовым сенсорным экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920х1200 пикселей, яркостью до 300 нит и технологией ComfortView для защиты глаз. Ноутбук может предложить восьмиядерный процессор AMD Ryzen AI 7 350 (частота до 5,0 GHz, NPU 50 TOPS) или шестиядерный Ryzen AI 5 340 (частота до 4,8 GHz, NPU 50 TOPS). Конфигурации включают 16 или 32 Gb оперативной памяти LPDDR5X (7500 МТ/с) и SSD-накопители емкостью до 1 Tb.

В набор портов входят два USB-C 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с) с поддержкой Power Delivery и DisplayPort, один USB-A 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с), HDMI 1.4 и 3,5-мм аудиоразъем. Из беспроводных модулей есть Wi-Fi 7 и Bluetooth. Ноутбук оборудован аккумулятором емкостью 65 Вт·ч, в комплект поставки входит зарядное устройство USB-C мощностью 65 Вт. Заявлено свыше 12 часов автономной работы. Также в оснащение входят веб-камера 1080p@30fps с физической шторкой, два микрофона и два динамика мощностью 2,5 Вт с поддержкой технологий Realtek SounzReal и Dolby Atmos. Клавиатура ноутбука оснащена подсветкой, имеет цифровой блок клавиш и выделенную клавишу запуска ИИ-ассистента Copilot. Кнопка питания совмещена со сканером отпечатков пальцев.

Цены на Dell 16 Plus: Ryzen AI 5 340, 16/512 Gb — $849,99, Ryzen AI 7 350, 16 Gb/1 Tb — $999,99, топовая модель с Ryzen AI 7 350 и 32 Gb/1 Tb — $1199,99.