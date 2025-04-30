spot_img
1 мая, 2025
spot_img
ДомойТехнологииНоутбукиПредставлен Dell 16 Plus - ноутбук на базе процессоров AMD Ryzen AI...

Представлен Dell 16 Plus — ноутбук на базе процессоров AMD Ryzen AI 300 по цене от $850

Dell 16 Plus

Компания Dell представила ноутбук 16 Plus с новыми процессорами AMD Ryzen AI 300-й серии. Устройство выполнено в алюминиевом корпусе, при толщине в 16,99 мм вес составляет 1,83 кг.

Dell 16 Plus

Dell 16 Plus оснащен 16-дюймовым сенсорным экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920х1200 пикселей, яркостью до 300 нит и технологией ComfortView для защиты глаз. Ноутбук может предложить восьмиядерный процессор AMD Ryzen AI 7 350 (частота до 5,0 GHz, NPU 50 TOPS) или шестиядерный Ryzen AI 5 340 (частота до 4,8 GHz, NPU 50 TOPS). Конфигурации включают 16 или 32 Gb оперативной памяти LPDDR5X (7500 МТ/с) и SSD-накопители емкостью до 1 Tb.

В набор портов входят два USB-C 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с) с поддержкой Power Delivery и DisplayPort, один USB-A 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с), HDMI 1.4 и 3,5-мм аудиоразъем. Из беспроводных модулей есть Wi-Fi 7 и Bluetooth. Ноутбук оборудован аккумулятором емкостью 65 Вт·ч, в комплект поставки входит зарядное устройство USB-C мощностью 65 Вт. Заявлено свыше 12 часов автономной работы. Также в оснащение входят веб-камера 1080p@30fps с физической шторкой, два микрофона и два динамика мощностью 2,5 Вт с поддержкой технологий Realtek SounzReal и Dolby Atmos. Клавиатура ноутбука оснащена подсветкой, имеет цифровой блок клавиш и выделенную клавишу запуска ИИ-ассистента Copilot. Кнопка питания совмещена со сканером отпечатков пальцев.

Цены на Dell 16 Plus: Ryzen AI 5 340, 16/512 Gb — $849,99, Ryzen AI 7 350, 16 Gb/1 Tb — $999,99, топовая модель с Ryzen AI 7 350 и 32 Gb/1 Tb — $1199,99.

Предыдущая статья
Trendyol отменяет стоимость доставки для заказов свыше 50 AZN
Следующая статья
Xiaomi выпустила свою первую рассуждающую ИИ-модель MiMo с открытым исходным кодом
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,947ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»