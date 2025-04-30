Gulfstream Distribution познакомил заказчиков компании Seeton Azerbaijan с решениями Cisco в области кибербезопасности

25-26 апреля Gulfstream Distribution организовал для заказчиков компании Seeton Azerbaijan выездной воркшоп, посвященный решениям Cisco в области кибербезопасности. Мероприятие, которое прошло в Shabran Wellbeing Resort, кроме получения новой информации, позволило гостям принять участие в практических тренингах, получить ответы на интересующие вопросы, а также отдохнуть в одном из живописных уголков Азербайджана.

Основным спикером воркшопа являлся сертифицированный (CCIE) специалист по IT-безопасности Даниил Кириллов. Его презентации охватили следующие темы:

решение для многофакторной аутентификации Cisco Duo , входящее в состав лидирующей платформы обеспечения модели нулевого доверия Cisco, которое обеспечивает безопасный доступ любого пользователя с любого устройства к любому IТ-приложению и в любой среде.

, входящее в состав лидирующей платформы обеспечения модели нулевого доверия Cisco, которое обеспечивает безопасный доступ любого пользователя с любого устройства к любому IТ-приложению и в любой среде. комплексное облачное решение Cisco Umbrella для защиты интернет-доступа удаленных сотрудников, которое работает как во внутрикорпоративной, так и во внешней сети, а также объединяет в себе межсетевой экран, Secure Web Gateway, Threat Intelligence и защиту уровня DNS в одной платформе.

для защиты интернет-доступа удаленных сотрудников, которое работает как во внутрикорпоративной, так и во внешней сети, а также объединяет в себе межсетевой экран, Secure Web Gateway, Threat Intelligence и защиту уровня DNS в одной платформе. интеллектуальное решение Cisco Secure Network Analytics, обеспечивающее мониторинг и анализ трафика в корпоративных сетях, обнаружение и предотвращение атак, мониторинг безопасности и анализ сетевого трафика в реальном времени.

Отметим, что прошедший воркшоп стал платформой для обмена знаниями и опытом между представителями компаний Gulfstream Distribution и Cisco с заказчиками компании Seeton Azerbaijan. В ходе мероприятия также прошли интерактивные дискуссии, а завершился воркшоп тематическим квизом, охватившим презентации продуктов, по итогам которого три победителя получили ценные подарки от дистрибьютора.