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10 апреля, 2025
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TikTok удалил в Азербайджане более трех миллионов видеороликов за 2024 год

Ведущая платформа коротких видероликов TikTok ставит в приоритет безопасность местного сообщества в Азербайджане, способствуя формированию дружелюбной среды для творчества. Чтобы поддерживать безопасность на платформе, TikTok задействует самые инновационные технологии, а также десятки тысяч профессионалов по всему миру. В частности, модерация платформы в формате 24/7 удаляет видеоконтент, нарушающий Правила сообщества, а в интересах соблюдения прозрачности TikTok раскрывает количество удаленного контента в ежеквартальных отчетах.

По итогам 2024 года в Азербайджане:

  • Более 3,1 миллионов видеороликов были удалены по причине нарушения Правил сообщества (в прошлом году было удалено чуть более 2х миллионов видео).
  • 97% видеороликов были удалены проактивно, то есть до того, как на них пожаловались.
  • 94% видеороликов было удалено в течение 24х часов после публикации.
  • 90% видеороликов было удалено до того, как их кто-либо увидел.
  • 770 тысяч прямых трансляций было заблокировано по причине различных нарушений.

Особое внимание TikTok уделяет безопасности несовершеннолетних пользователей. Платформа TikTok предназначена только для пользователей, достигших 13 лет. Команда модераторов платформы идентифицирует и удаляет учетные записи, принадлежащие пользователям, не достигшим этого возраста. Так, за весь 2024 год в Азербайджане было удалено 140 тысяч учетных записей пользователей младше 13 лет.

В рамках непрерывной работы по обеспечению безопасности подростков в прошлом месяце платформа запустила новый функционал, направленный на создание безопасной цифровой среды для молодежи. В частности, TikTok представил новую функцию в рамках «Семейных настроек«, которая позволяет родителям ограничивать доступ подростков к TikTok в заданные ими периоды времени.

 

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